Новый бьюти-тренд: нейл-арт на тему коронавируса набирает популярность

Мир по-разному реагирует на усугубляющийся кризис, вызванный пандемией коронавируса. Целые страны закрываются на карантин, люди начинают работать дистанционно и делают запасы продовольствия и туалетной бумаги, чтобы как можно реже выходить из дома.

И пока врачи напоминают о необходимости профилактики болезни при помощи мытья рук и дезинфекции, мастера ногтевого сервиса изобретают модные нейл-дизайны на актуальную для всего мира тему. В социальной сети Instagram стремительно растет популярность маникюра на тему коронавируса. По хештегу #coronavirusnails можно найти изображения причудливых фантазий на тему – от изображений людей в защитных масках и причудливых изображений вируса до нейл-арта с дезинифицирующими средствами и мылом и формулы COVID-19.