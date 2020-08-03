Новый бьюти-тренд: популярным становится временный отказ от макияжа и ухода ради восстановления кожи

У этой бьюти-тенденции появляется все больше поклонников. Более того, несколько месяцев назад, когда многие женщины оказались заперты дома из-за карантина, они уже отказались от ежедневного нанесения макияжа и свели бьюти-рутину к минимуму, сами того не подозревая. «Голодание кожи берет свое начало в философии Гиппократа, древнегреческого врача, который полагал, что воздержание может привести к исцелению тела», – объясняет врач-дерматолог Эмма Коулман. Ей вторит и доктор Офелия Верайч, которая говорит: «Эта тенденция красоты, придуманная японскими косметологами, призвана укрепить естественный защитный барьер кожи, который может быть ослаблен чрезмерным использованием уходовой косметики, и сбалансировать выработку естественных масел для поддержания процесса омоложения».

По мнению эксперта, временное расставание с любой косметикой действительно может быть даже полезно. Особенно полезно отказаться от использования многочисленных средств для умывания. Эта любовь приводит к повреждениям жизненно важного микробиома кожи, который влияет на все – от появления чувства сухости до прыщей. Верайч считает, что обычной воды для того, чтобы смыть грязь, вполне достаточно. Эта теория нашла огромный отклик в сердцах людей: ее популяризируют многочисленные блогеры и инфлюенсеры, так что, вполне вероятно, вскоре полный отказ на время от косметики может сменить популярный с 2015 года тренд K-beauty, основанный на многоступенчатой программе ухода.

Фото: freepik

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