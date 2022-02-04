Новый бьюти-тренд – соблазнительная стрижка «бабочка». Ее уже примерила Эльза Хоск
Стрижка “бабочка” – новый хит для всех, кто хочет перемен, но не готов расставаться с длинными волосами. Многие годы на пике популярности был “боб”. Его вариации были столь противоположными, что иногда казалось, словно это разные техники стрижки. Но эта прическа имеет один весомый недостаток – длину необходимо убрать. А что делать тем, кто не может решиться на такой шаг, а перемен все еще хочется? Стрижка “бабочка” станет спасением. Ее, например, уже примерила модель Эльза Хоск. Парикмахер Люк Хершисон отмечает: «Это такая прическа, которая позволяет носить локоны привычной длины сзади, а спереди выглядит так, будто у вас боб. Она называется «бабочкой», потому что предлагает два совершенно разных образа».
Intagram / @hoskelsa
Прическа сборная и состоит из двух слоев: первый — челка, которая примерно равна длине короткой стрижки. Стилист сравнивает ее с отросшей челкой. Эти передние пряди легко выбиваются из хвоста и создают впечатление, что у вас боб. «Они очень красиво обрамляют лицо», — добавляет Хершисон.
Прическа часто теряет свой изначальный вид после первого мытья головы. Чтобы этого не случилось, мы расскажем, как ее уложить. К “бабочке” отлично подойдет что-то текстурное: кудри или небрежные локоны. «Один из приемов — заправить волосы за уши, когда они влажные, что создаст красивый естественный изгиб», — советует Люк Хершисон. Возможность попробовать сразу две длины и делать современные легкие укладки — причина, по которой мы обожаем «бабочку».
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