Новый бьюти-тренд – соблазнительная стрижка «бабочка». Ее уже примерила Эльза Хоск

Прическа сборная и состоит из двух слоев: первый — челка, которая примерно равна длине короткой стрижки. Стилист сравнивает ее с отросшей челкой. Эти передние пряди легко выбиваются из хвоста и создают впечатление, что у вас боб. «Они очень красиво обрамляют лицо», — добавляет Хершисон.

Прическа часто теряет свой изначальный вид после первого мытья головы. Чтобы этого не случилось, мы расскажем, как ее уложить. К “бабочке” отлично подойдет что-то текстурное: кудри или небрежные локоны. «Один из приемов — заправить волосы за уши, когда они влажные, что создаст красивый естественный изгиб», — советует Люк Хершисон. Возможность попробовать сразу две длины и делать современные легкие укладки — причина, по которой мы обожаем «бабочку».