Новый бьюти-тренд: как найти свой идеальный розовый оттенок помады

«Для темных тонов кожи смелый цвет фуксии будет великолепным контрастом к коже, которая действительно выделяет губы. Для более естественного вида выберите теплый тонированный или глубокий ягодный розовый», — порекомендовала визажист Эйми Коннолли.

По мнению девушки, перед нанесением помады главное не забыть про карандаш, он не только подчеркивает форму, но и не позволяет яркому цвету расползаться за пределы губ. Также она иногда использует консилер по краям, чтобы за контуром губ точно не было лишнего.

«Если вы не привыкли к ярко-розовому цвету, можете накраситься пальцем, начав со средней части нижней губы и продолжая поглаживать, пока вся губа не будет тонко заполнена. Этот эффект сейчас очень популярен и считается отличным способом попробовать яркий цвет», — добавила визажист Брайони Блейк.