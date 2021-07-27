Новый бьюти-тренд: как найти свой идеальный розовый оттенок помады
В первую очередь выбор помады зависит и от оттенка кожи: «Прохладные тона кожи выглядят потрясающе в вишневых тонах и в большинстве оттенков от пыльной розы до яркой фуксии, тогда теплые тона кожи всегда будут выглядеть лучше всего в коралловых или лососевых розовых тонах». Определить свой тон кожи можно с помощью маленькой хитрости: если вы предпочитаете золотые украшения, у вас теплый оттенок, если вы предпочитаете носить серебряные, вы более прохладны, а когда вы носите и то и другое, вы можете быть нейтральным. Об этом сообщили в издании Independent.
«Для темных тонов кожи смелый цвет фуксии будет великолепным контрастом к коже, которая действительно выделяет губы. Для более естественного вида выберите теплый тонированный или глубокий ягодный розовый», — порекомендовала визажист Эйми Коннолли.
По мнению девушки, перед нанесением помады главное не забыть про карандаш, он не только подчеркивает форму, но и не позволяет яркому цвету расползаться за пределы губ. Также она иногда использует консилер по краям, чтобы за контуром губ точно не было лишнего.
«Если вы не привыкли к ярко-розовому цвету, можете накраситься пальцем, начав со средней части нижней губы и продолжая поглаживать, пока вся губа не будет тонко заполнена. Этот эффект сейчас очень популярен и считается отличным способом попробовать яркий цвет», — добавила визажист Брайони Блейк.
Фото: freepik.com
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