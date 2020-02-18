Как передает британский онлайн-портал The Mirror, пользовательницы социальной сети TikTok сбривают внешние уголки бровей, чтобы дорисовать потом их выше линии естественного роста волосков и получить таким образом заветную актуальную форму. Весь процесс девушки снимают на видео. Челлендж получил название «лисий глаз» (Fox Eye).Кендалл Дженнер создает свой знаменитый макияж со слегка раскосой, вытянутой к вискам формой глаз при помощи команды опытных визажистов, однако обычные девушки уверены, что достаточно сделать брови прямыми, чтобы добиться подобного эффекта и повторить образ модели. Однако далеко не у всех пользовательниц соцсети получился результат, которого они хотели добиться. Многие из них сильно пожалели, что ради моды пожертвовали своими изначально красивыми бровями. Недовольные девушки стали делиться своим мнением в видеороликах. Так, пользовательница под ником @thotimusprimex после того, как сбрила брови, рыдала на камеру, что «лисьи брови – это ложь», что она хочет подать в суд на кого-нибудь и уже скучает по своим собственным бровям, а девушка @ramonamszros отнеслась к бьюти-вызову шутя и со словами «это должно быть незаконно – обладать такой силой» смело сбрила волоски на лице. Однако более рациональные из них нашли более безопасный способ добиться эффекта лисьего взгляда – при помощи макияжа.Фото: globallokpress, кадры из TikTokПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!