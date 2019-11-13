Новые фото 51-летней Алики Смеховой спровоцировали разговоры о ринопластике

«Пост для тех, кто все время беспокоится за мой нос. Он на месте и передает большой (как и он)) привет. Заранее хочу некоторых, особо чувствительных, успокоить-нос никогда не собиралась и не собираюсь переделывать (поздно пить Боржоми)). Есть такое понятие-ракурс, вот им я владею в совершенстве, чего и вам всем желаю. Живи спокойно,страна-ринопластика мне не нужна», — написала она.