Новая татуировка 54-летней Алены Апиной удивила поклонников

Алена Апина не перестает удивлять поклонников. Выпустив несколько видеоклипов, достойных ометки 18+, 54-летняя певица отправилась к тату-мастеру, чтобы набить на левой руке изображение героини диснеевского мультфильма — рыбки Дори.
«Как же это больно!!! Вам слабо? Кто из моих любимых артистов самый смелый, самый дерзкий?! Катя Семенова .....? Катя? Слабо? Когда если не сейчас?», — прокомментировала свой поступок артистка.
Мнения поклонников разделились. Одни считают, что этот рисунок певице «не по возрасту». Другие — уверены, что жизни нужно делать то, что хочется, не обращая внимания на кем-то придуманные рамки.
Фото и видео: instagram