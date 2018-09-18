Новая татуировка 54-летней Алены Апиной удивила поклонников

Алена Апина не перестает удивлять поклонников. Выпустив несколько видеоклипов, достойных ометки 18+, 54-летняя певица отправилась к тату-мастеру, чтобы набить на левой руке изображение героини диснеевского мультфильма — рыбки Дори.

«Как же это больно!!! Вам слабо? Кто из моих любимых артистов самый смелый, самый дерзкий?! Катя Семенова .....? Катя? Слабо? Когда если не сейчас?», — прокомментировала свой поступок артистка.