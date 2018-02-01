32-летняя Ирина Шейк опубликовала в своем Instagram уже несколько снимков с другой прической — но действительно ли модель укоротила волосы и отрезала челку?

По долгу службы Ирина Шейк часто меняет образ, но, как правило, ее волосы остаются неизменно длинными. А недавно супермодель стала публиковать в своем микроблоге снимки, на которых предстала с челкой и каре.

Часть поклонников решила, что Ирина все-таки решилась на бьюти-эксперимент. Другие же считают новую прическу красавицы лишь париком, надетым ради съемок.