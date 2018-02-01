Новая стрижка или парик? Ирина Шейк показала фото с каре и челкой
Фото из Instagram Ирины Шейк
1/10
32-летняя Ирина Шейк опубликовала в своем Instagram уже несколько снимков с другой прической — но действительно ли модель укоротила волосы и отрезала челку?
По долгу службы Ирина Шейк часто меняет образ, но, как правило, ее волосы остаются неизменно длинными. А недавно супермодель стала публиковать в своем микроблоге снимки, на которых предстала с челкой и каре.
Часть поклонников решила, что Ирина все-таки решилась на бьюти-эксперимент. Другие же считают новую прическу красавицы лишь париком, надетым ради съемок.
Кстати, на свежем фото Шейк демонстрирует не только другой образ, но и помолвочное кольцо, преподнесенное ей Брэдли Купером. Возможно, звезда подиумов намекнула фолловерам, что еще не вышла замуж за голливудского актера, как об этом писали не так давно в прессе. Как бы там ни было, мы с нетерпением ждем свадьбы красивой пары — или фото с торжества, если оно все-таки уже состоялось.