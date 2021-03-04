Номинантка «Золотого глобуса» Ана де Армас стала амбассадором бренда Estée Lauder
Ана де Армас, попавшая в список 100 самых влиятельных людей будущего по версии журнала Time — TIME100 Next 2021, станет частью команды глобальных представителей Estée Lauder, к которой ранее присоединились Карли Клосс, Анок Яй, Бьянка Брандолини д’Адда, Кэролин Мерфи, Диана Пенти, Грейс Элизабет, и Ян Ми.
Первая кампания Аны посвящена новому аромату бренда.
«Для меня честь стать представителем этого легендарного бренда, — признается Ана де Армас. — Я выросла на Кубе, поэтому чувствую особую связь с историей Эсте Лаудер. Я знаю, как тяжело нужно работать, чтобы твои мечты стали реальностью. Эсте вдохновляла женщин своего времени и продолжает делать это сегодня. Я горжусь тем, что мне довелось стать частью ее наследия и рассказать ее историю».
Фото: архив пресс-служб
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