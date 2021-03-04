Номинантка «Золотого глобуса» Ана де Армас стала амбассадором бренда Estée Lauder

«Для меня честь стать представителем этого легендарного бренда, — признается Ана де Армас. — Я выросла на Кубе, поэтому чувствую особую связь с историей Эсте Лаудер. Я знаю, как тяжело нужно работать, чтобы твои мечты стали реальностью. Эсте вдохновляла женщин своего времени и продолжает делать это сегодня. Я горжусь тем, что мне довелось стать частью ее наследия и рассказать ее историю».