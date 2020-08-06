«Ногти, как Губка Боб»: показавшую кольцо на помолвку невесту раскритиковали за жуткий маникюр

Как правило, предметом критики пользователей группы становится самый безвкусный или неаккуратный маникюр или странные обручальные кольца, однако на сей раз подписчикам группы не понравился не слишком большой камень или дизайн украшения, а форма ногтей невесты. Действительно, они короткие и странно подпиленные таким образом, что образуют не мягкий квадрат, а трапецию. Один из пользователей написал: «Форма ногтей выглядит так, будто когда-то ногти были длиннее, а она просто подрезала их ножницами по прямой и потом забыла подпилить». Другой добавил: «Фу! Ни за что и никогда. Такой квадрат – это в принципе плохо, но в паре с суперкоротким маникюром и вовсе ужасно безвкусно!». Также в комментариях сообщили: «Такими ногтями она может кого-нибудь порезать!», «Да это же Губка Боб квадратные штаны, которого просто покрасили в нежно-розовый!», «Чувствую, что эти ногти – не то, о чем она просила своего мастера». Некоторые из пользователей Сети также предположили, что невеста просто сломала один ноготь, а потому вынуждена была подстричь и остальные: «Такое ощущение, что все они разной длины, не разного цвета, а именно длины. Это и смешно, и грустно».