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«Нога как у медведя и рука от Евгения Плющенко»: 44-летнюю Яну Рудковскую жестко раскритиковали за неудачный фотошоп

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Яна Рудковская

Фото: Instagram Яны Рудковской
Продюсер Яна Рудковская показала фотографию с фешенебельного курорта на севере Сардинии, но подписчики раскритиковали ее.

Жена известного фигуриста Евгения Плющенко и продюсер Димы Билана Яна Рудковская часто делится в своем блоге фотографиями, которые вызывают зависть у одних подписчиков и неизменно собирают массу комплиментов от других.

Однако на этот раз что-то пошло не так, и опубликованный снимок был жестко раскритикован.

«Утро в Порто-Черво», — написала она по-английски.

«Что с ногами? Они оказывается могут быть обычными? А где же те, что от ушей😀?)))», «Почему на этом фото у вас ноги стали короткими?», «Где длинные ноги?😨😨 И почему не под самим душем? Ведь стойка, для фото, будто под ним и глаза даже закрыла», «Что то не пойму, пальцы на ногах — это что там их больше», «Яна у Вас 6 пальцев на ноге?», «Нога как у медведя», «А что с рукой? Это от Евгения?», — обсуждают фолловеры.

«Настоящая и красивая», «Просто неудачно сняли, рука и нога какие-то не естественные... А так, конечно, хороший снимок», «Такая хорошенькая без этих длинных ног с фотошопа», «Настоящее фото без вытянутых ног. Какая миниатюрная», «Вот здесь она мне нравится такая какая есть. Без вытянутых ног до 1.80( ...маленькая стройненькая симпатулька», — умиляются поклонники.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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