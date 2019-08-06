«Нога как у медведя и рука от Евгения Плющенко»: 44-летнюю Яну Рудковскую жестко раскритиковали за неудачный фотошоп

«Что с ногами? Они оказывается могут быть обычными? А где же те, что от ушей😀?)))», «Почему на этом фото у вас ноги стали короткими?», «Где длинные ноги?😨😨 И почему не под самим душем? Ведь стойка, для фото, будто под ним и глаза даже закрыла», «Что то не пойму, пальцы на ногах — это что там их больше», «Яна у Вас 6 пальцев на ноге?», «Нога как у медведя», «А что с рукой? Это от Евгения?», — обсуждают фолловеры.

«Настоящая и красивая», «Просто неудачно сняли, рука и нога какие-то не естественные... А так, конечно, хороший снимок», «Такая хорошенькая без этих длинных ног с фотошопа», «Настоящее фото без вытянутых ног. Какая миниатюрная», «Вот здесь она мне нравится такая какая есть. Без вытянутых ног до 1.80( ...маленькая стройненькая симпатулька», — умиляются поклонники.