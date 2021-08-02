Николь Кидман постриглась экстремально коротко. Идет ли ей новая прическа?

На снимке актриса стоит в белой футболке с принтом, кожаных штанах и показывает рукой популярный жест палец вверх, означающий «класс!». Там же заметны и изменения во внешности. Звезда Голливуда лишилась привычных волнообразных прядей в пользу короткой стрижки, едва прикрывающей уши, и золотистого цвета волос.

Предполагается, что на данные перемены прически Николь Кидман решилась ради роли в новом фильме.