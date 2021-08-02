Николь Кидман постриглась экстремально коротко. Идет ли ей новая прическа?
Недавно всемирно известная актриса и звезда сериала «Большая маленькая ложь» Николь Кидман поразила кардинальными изменениями своих поклонников, которые привыкли к романтическому образу звезды. 54-летняя знаменитость на протяжении долгих лет предпочитала блонд теплого оттенка и прическу из легких волн, между тем она выложила новую фотографию в своем аккаунте в сети Instagram, которая вызвала бурные обсуждения.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Globallook
На снимке актриса стоит в белой футболке с принтом, кожаных штанах и показывает рукой популярный жест палец вверх, означающий «класс!». Там же заметны и изменения во внешности. Звезда Голливуда лишилась привычных волнообразных прядей в пользу короткой стрижки, едва прикрывающей уши, и золотистого цвета волос.
Предполагается, что на данные перемены прически Николь Кидман решилась ради роли в новом фильме.
Фото: freepik.com
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