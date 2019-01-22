«Никакой анорексии у меня нет»: Алекса ответила на обвинения в чрезмерной худобе и назвала свой реальный вес

«Дорогие мои подписчики, со мной все хорошо, я абсолютно здорова, никакой анорексии у меня нет, просто организм наконец-то стал работать на благо моему внешнему виду❣️ Никаких секретов и уж темболее никаких диет! P.S. Будьте здоровы и берегите себя и своих близких», — заявила Алекса в подписи к отрывку из недавнего «прямого эфира» в Instagram (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.). Там же бизнес-леди назвала свой текущий вес — 46 килограммов.

Девушка добавила, что совершенно довольна тем, как выглядит ее тело сейчас, но хотела бы находить больше времени на спорт. Напомним, Алекса давно забросила сцену и музыку и сейчас занимается дизайном и продажей оригинальной бижутерии.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram