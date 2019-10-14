Никакого контуринга и влажный бьюти-блендер: звездный визажист рассказала, как создать гламурный образ

Используйте жидкий консилер с неплотной текстурой. Правильно подобранное средство прекрасно скроет синяки под глазами и при этом не скатается и не забьется в морщины. Самое важное – правильно подобрать оттенок, который будет сливаться с тоном вашей кожи. Если же вы хотите скрыть при помощи консилера прыщики и покраснения, не размазывайте его из стороны в сторону, а просто приложите сверху, будто ставите капельку – такой способ нанесения скроет воспаление.

Еще один совет – купите себе бьюти-блендер, это поистине волшебный спонж для нанесения тона, но смачивайте его в небольшом количестве жидкости перед использованием – так он будет меньше впитывать средство, а тон кожи будет безупречным. При этом визажист рекомендует отказаться от тональных средств с блеском или шиммером – любая вспышка фотокамеры или телефона приведет к тому, что свет отразится и ваше лицо будет выглядеть блеклым и размытым. Используйте хайлайтер точечно – на луке купидона, выступающей части скулы и на ключицах, чтобы придать немного сияния.

Не увлекайтесь контурингом! Делайте его, только если это действительно необходимо. Если у вас и так скулы, как У Наоми Кэмпбелл, вам не нужно их подчеркивать еще сильнее. А если у вас округлое лицо, будьте тем более осторожны с контурингом – иначе ваше лицо будет выглядеть полосатым. «Рисовать» скулы нужно только под фактической структурой кости – например, по линии челюсти. Обязательно используйте румяна – персиковых оттенков.

Еще один бьюти-хак от визажиста – ухаживайте за бровями, ведь они обрамляют ваши глаза, следите за их формой и не забывайте их укладывать гелем или специальной пудрой. Не можете сделать сами – обратитесь к специалисту. И не забывайте их подкрашивать, чтобы скрыть пробелы – сейчас очень много средств, которые помогут вам справиться с этой задачей. Также эксперт рекомендует использовать оттенок косметических продуктов для бровей на полтона темнее вашего природного цвета волосков – это сделает взгляд более выразительным.

И не забывайте о предварительном уходе за кожей перед нанесением любой косметики. Это очень важно, чтобы тон хорошо держался. Увлажняющий крем или праймер – для сухой кожи, увлажняющее средство или праймер без масла в составе – для жирной. Это must have, которым нельзя пренебрегать, чтобы получить идеально ровный цвет лица, который продержится весь день. И, конечно же, фиксируйте макияж при помощи пудры, неважно, рассыпчатая она или компактная, просто помните, что ее придумали не только для бабушек.

Фото: vostock-photo

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