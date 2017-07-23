«Никакого алкоголя и кофе»: 48-летняя Дженнифер Лопес рассказала, как поддерживает себя в форме
Сложно поверить в то, что в этом году Дженнифер Лопес исполнилось 48 лет. Певица потрясающе выглядит и продолжает активную концертную деятельность.
В интервью итальянском журналу Marie Claire популярная исполнительница рассказала, что в 40 лет отказалась от алкоголя и кофе — уже несколько лет певица не пьет пиво, вино и некогда любимые латте и капучино. По мнению Лопес, эти напитки истощают ресурсы организма и негативно влияют на состояние кожи. При этом Дженнифер признает, что старается питаться сезонными продуктами, исключает из рациона жареное и фастфуд. Но, подчеркивает артистка, она может себе позволить печенье с мороженым, если того «просит душа». Говоря о любимых продуктах, Дженнифер вспоминает брокколи, киноа, орехи и фасоль.
«Каждое утро я начинаю с протеинового коктейля. Вторую порцию обычно выпиваю за ланчем. Но главная хитрость — это обязательный протеиновый коктейль за ужином, он помогает мне не наесться перед сном. К тому же такой коктейль — отличное питание для мышц!» — поделилась певица еще одной хитростью.
Залог отличной фигуры не только в питании, но и в физической активности. Дженнифер сочетает занятия пилатесом, персональные силовые тренировки и многочасовые репетиции концертных танцевальных номеров.
По словам Дженнифер Лопес, еще один секрет молодости и привлекательности заключается в здоровом восьмичасовом сне, однако у артистки зачастую проблемы с этим пунктом из-за гастролей.
А вам нравится, как выглядит Дженнифер Лопес?
Фото: instagram