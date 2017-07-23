Популярная американская певица дала интервью итальянскому Marie Claire.

Сложно поверить в то, что в этом году Дженнифер Лопес исполнилось 48 лет. Певица потрясающе выглядит и продолжает активную концертную деятельность.

В интервью итальянском журналу Marie Claire популярная исполнительница рассказала, что в 40 лет отказалась от алкоголя и кофе — уже несколько лет певица не пьет пиво, вино и некогда любимые латте и капучино. По мнению Лопес, эти напитки истощают ресурсы организма и негативно влияют на состояние кожи. При этом Дженнифер признает, что старается питаться сезонными продуктами, исключает из рациона жареное и фастфуд. Но, подчеркивает артистка, она может себе позволить печенье с мороженым, если того «просит душа». Говоря о любимых продуктах, Дженнифер вспоминает брокколи, киноа, орехи и фасоль.