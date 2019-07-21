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«Никаких инъекций»: Виктория Боня отказалась от уколов ботокса

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Виктория Боня

Фото: Instagram Виктории Бони
Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» раскрыла свои секреты красоты.

39-летняя Виктория Боня восхищает многих поклонниц своим внешним видом. Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» с удовольствием показывает упражнения для идеальной фигуры и не делает секрета из принципов ухода за собой. Недавно Виктория рассказала журналу Topbeauty, что отказалась от уколов ботокса: «Когда мне было 26 лет, я начала увлекаться инъекциями. «Закалывала» носогубные складки, что в итоге привело к асимметрии лица. Позже выяснилось, что филлеры мне вводили неправильно! Пришлось лететь в Лос-Анджелес к известному доктору Саймону Урьяну (Simon Ourian). Он сделал мне контуринг лица и исправил асимметрию. С тех пор — никаких инъекций! И я хочу всех предостеречь: чем раньше начинаешь колоть, тем больше нужно со временем. Если тебе сейчас 30, то стоит думать о будущем! Представь, как ты будешь выглядеть в 50, если уже сейчас увлечешься инъекциями?».

При этом Боня не стесняется выходить на улицу без макияжа, а ее минимальный набор для мейкапа — карандаш для глаз, румяна и помада.

Виктория Боня в спортзале

Также Виктория Боня дала девушкам совет, как поддерживать себя в форме: «В первую очередь — не зацикливаться на этом, не увлекаться диетами, не загонять себя строгими запретами. Хотя бы два-три раза в неделю выбираться в зал, не забывать про кардио и умеренные силовые нагрузки. Самое главное — следить за своим здоровьем, регулярно проходить чек-апы. Организму нужно уделять внимание».

Больше секретов Виктории Бони вы найдете здесь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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