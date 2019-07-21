«Никаких инъекций»: Виктория Боня отказалась от уколов ботокса

39-летняя Виктория Боня восхищает многих поклонниц своим внешним видом. Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» с удовольствием показывает упражнения для идеальной фигуры и не делает секрета из принципов ухода за собой. Недавно Виктория рассказала журналу Topbeauty, что отказалась от уколов ботокса: «Когда мне было 26 лет, я начала увлекаться инъекциями. «Закалывала» носогубные складки, что в итоге привело к асимметрии лица. Позже выяснилось, что филлеры мне вводили неправильно! Пришлось лететь в Лос-Анджелес к известному доктору Саймону Урьяну (Simon Ourian). Он сделал мне контуринг лица и исправил асимметрию. С тех пор — никаких инъекций! И я хочу всех предостеречь: чем раньше начинаешь колоть, тем больше нужно со временем. Если тебе сейчас 30, то стоит думать о будущем! Представь, как ты будешь выглядеть в 50, если уже сейчас увлечешься инъекциями?».