«Ничуть не изменилась»: Настасья Самбурская показала свое школьное фото

Многие пользователи Сети уверены, что за красивыми лицами представительниц шоу-бизнеса стоит армия пластических хирургов и косметологов. Так, актрису Настасью Самбурскую неоднократно «уличали» в ринопластике, однако снимок, появившийся в Instagram звезды «Универа», вновь развеял все домыслы.
«Сидим с одноклассницами, культурно выпиваем юпи) на фоне ковра, естественно) мне 13 лет. Если ещё раз спросят про пластику носа, пожалуйста, я, наверное, ее в 12 сделала. Радует, что мешки под глазами у меня с детства и никуда не делись. И что на юпи тоже можно вырасти здоровой и красивой))))», — подписала кадр актриса.
Пользователи Сети уверены, что за прошедшие годы Настасья практически не изменилась: «Ты очень красива)))», «Самба, ты не изменилась», «Настасья совсем не изменилась! Только похорошела!», «Спасибо, что настоящая! Фото шикарное, как и ты 🔥 Не изменилась вообще», «Совсем не изменилась, как была красавицей, так и ей осталась», «Красивая девочка была и возраст со временем только красит», «Супер,😍😍😍😊😊😊😚😚😚 ну хоть кто-то осталась натуральная, а то почти все сделали себе нос, губы, щеки и т. д. до неузнаваемости».
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: instagram