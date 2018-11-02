«Ничуть не изменилась»: Настасья Самбурская показала свое школьное фото

Многие пользователи Сети уверены, что за красивыми лицами представительниц шоу-бизнеса стоит армия пластических хирургов и косметологов. Так, актрису Настасью Самбурскую неоднократно «уличали» в ринопластике, однако снимок, появившийся в Instagram звезды «Универа», вновь развеял все домыслы.

«Сидим с одноклассницами, культурно выпиваем юпи) на фоне ковра, естественно) мне 13 лет. Если ещё раз спросят про пластику носа, пожалуйста, я, наверное, ее в 12 сделала. Радует, что мешки под глазами у меня с детства и никуда не делись. И что на юпи тоже можно вырасти здоровой и красивой))))», — подписала кадр актриса.