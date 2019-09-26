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Нездоровая любовь к загару стала причиной появления дыры на носу женщины

В течение многих лет жительница США Ребекка Рапп так отчаянно хотела оставаться всегда загорелой, что ходила на пляж и в солярий до шести раз в неделю, начиная с подросткового возраста, несмотря на неоднократные предупреждения родных и друзей.

41-летняя женщина признает, что была зависима от загара, и заявляет, что именно он придавал ее коже здоровый и свежий вид. Но самое страшное, как сообщает онлайн-таблоид The Sun, она полностью пренебрегала средствами защиты от вредного ультрафиолетового излучения. Она добавляет: «В молодости я загорала не менее 5-6 раз в неделю. Меня предупреждали, что это вредно, но я никого не слушала, пока не случилось то, что случилось. Мне нравилось загорать, это расслабляло меня, заставляло чувствовать себя красивой. При этом о лице я вообще никогда не заботилась».

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Фото: facebook

Лишь 5 лет назад ее отношение у ходу за кожей и ее защите от ультрафиолета изменилось, но было уже поздно: в августе 2018 года прозвенел страшный звоночек – Ребекка обнаружила на щеке невинное светлое пятно. Она пошла к дерматологу, чтобы проверить его, и тот обнаружил еще одно – на кончике носа. Он удалил оба и отправил иссеченный материал на исследование. «Врач спросил у меня, как долго оно у меня было, – поясняет женщина. – Я ответила, что пару месяцев. Я думала, что это прыщ, который долго не проходит».

Однако доктор был обеспокоен тем, как выглядел этот «прыщ», и результаты анализов подтвердили его подозрения. Ребекке поставили диагноз «базально-клеточный рак кожи». Ей пришлось сделать операцию Мооса, при которой слои зараженной кожи удаляются до тех пор, пока не останется только здоровая ткань. В результате у нее осталась дыра на носу, которую закрыли лоскутом кожи со лба. Этот лоскут она носила в течение месяца, после чего в июле 2019 года ей сделали реконструктивную операцию.

Ребекка решила поделиться своей историей, чтобы побудить других людей не пренебрегать защитой от солнца. Сама она пользуется санскринами ежедневно, а выходя на улицу, надевает шляпу.

«Защищайте свою кожу, пока она у вас есть. Не загорайте в соляриях и не подвергайте ее воздействию солнечных лучей без предварительного нанесения солнцезащитного средства. И обязательно надевайте шляпу, когда выходите из дома», – резюмирует она.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: vostock-photo, facebook

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