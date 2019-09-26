Нездоровая любовь к загару стала причиной появления дыры на носу женщины

Лишь 5 лет назад ее отношение у ходу за кожей и ее защите от ультрафиолета изменилось, но было уже поздно: в августе 2018 года прозвенел страшный звоночек – Ребекка обнаружила на щеке невинное светлое пятно. Она пошла к дерматологу, чтобы проверить его, и тот обнаружил еще одно – на кончике носа. Он удалил оба и отправил иссеченный материал на исследование. «Врач спросил у меня, как долго оно у меня было, – поясняет женщина. – Я ответила, что пару месяцев. Я думала, что это прыщ, который долго не проходит».

Однако доктор был обеспокоен тем, как выглядел этот «прыщ», и результаты анализов подтвердили его подозрения. Ребекке поставили диагноз «базально-клеточный рак кожи». Ей пришлось сделать операцию Мооса, при которой слои зараженной кожи удаляются до тех пор, пока не останется только здоровая ткань. В результате у нее осталась дыра на носу, которую закрыли лоскутом кожи со лба. Этот лоскут она носила в течение месяца, после чего в июле 2019 года ей сделали реконструктивную операцию.