Нездоровая худоба и грусть в глазах: поклонники Кети Топурии обсуждают ее новые фотографии

«Ну модель», «Стройняга невозможная», «Зато все теперь будут спать спокойно что не фотошоп», «Красавица», «Бомба», «Десерт», «Самая сексуальная женщина планеты!!!», «Ваша мама?», «Вы здесь на себя не похожи) я подумала вообще родственница. Как вам это удается», «Постарела», «Интересно с какого бока она постарела?? Выглядит шикарно», «Что с лицом,слишком худое и глаза темными пятнами кажутся?!», «Макияж глаз не совсем удачный», — комментируют они видео.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram