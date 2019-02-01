Нездоровая худоба и грусть в глазах: поклонники Кети Топурии обсуждают ее новые фотографии

Фотографии и видеоролики, которыми делится Кети Топурия после расставания с Гуфом, вызывают массу противоречивых комментариев у подписчиков ее блога. Одни восхищаются силой воли певицы: «Вот так нужно жить, ей все пофиг». Другие — находят грусть в ее глазах и считают фигуру звезды слишком стройной.
«Совсем худышечка», «Очень стильно и сексуальна, только глаза грустные, счастье женщины определяется по взгляду, не расстраивайся», «Как вы так похудели ???))», «Вы космическая», «Самые лучшие сексуальные фото из всех.. нет пошлости, красота, грация, вкус, стиль! Молодец! И не похоже на других.. (нет трусов в ж... засунутых и их же до пупка натянутых), а все равно the best», — обсуждают поклонники.
«Ну модель», «Стройняга невозможная», «Зато все теперь будут спать спокойно что не фотошоп», «Красавица», «Бомба», «Десерт», «Самая сексуальная женщина планеты!!!», «Ваша мама?», «Вы здесь на себя не похожи) я подумала вообще родственница. Как вам это удается», «Постарела», «Интересно с какого бока она постарела?? Выглядит шикарно», «Что с лицом,слишком худое и глаза темными пятнами кажутся?!», «Макияж глаз не совсем удачный», — комментируют они видео.
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram