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«Независимая и гордая красотка»: 65-летняя Елена Степаненко постройнела и похорошела после развода с Евгением Петросяном

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анастасия Стоцкая, Андрей Малахов, Елена Степаненко, Николай Басков и Анна Семенович с режиссером шоу

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На днях в Сети появились новые фото со съемок новогодних телешоу, в которых приняла участие юмористка Елена Григорьевна Степаненко.

Недавно Елена Степаненко, которая пару месяцев назад официально развелась с Евгением Петросяном, приняла участие в съемках новогоднего мюзикла «Золушка». Юмористке досталась роль злой мачехи, а в ее дочерей перевоплотились Анастасия Стоцкая и Анна Семенович. Последняя поделилась фотографией со съемок.

Многие фолловеры тут же обратили внимание на то, что Степаненко еще сильнее похудела. Новообретенную стройность женщины также выгодно подчеркнуло алое платье с золотыми вставками. Пользователи соцсети признались, что даже не сразу узнали юмористку.

«Степаненко не узнать, красотка прям», «Явно развод идет на пользу», «Степаненко помолодела», «Елену не узнать, очень похудела!» — высказали свое мнение поклонники. Кстати, и Евгения Петросяна зрители увидят 31 декабря. Он снялся в «Голубом огоньке», а компанию ему составила певица и телеведущая Ольга Бузова. При этом, по слухам, если Елена Григорьевна и Евгений Ваганович и пересекались на съемках, то просили выделить им гримерки подальше друг от друга. Похоже, что экс-супруги не собираются сохранять даже дружеские отношения.

Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram, Starface

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