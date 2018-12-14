«Независимая и гордая красотка»: 65-летняя Елена Степаненко постройнела и похорошела после развода с Евгением Петросяном

«Степаненко не узнать, красотка прям», «Явно развод идет на пользу», «Степаненко помолодела», «Елену не узнать, очень похудела!» — высказали свое мнение поклонники. Кстати, и Евгения Петросяна зрители увидят 31 декабря. Он снялся в «Голубом огоньке», а компанию ему составила певица и телеведущая Ольга Бузова. При этом, по слухам, если Елена Григорьевна и Евгений Ваганович и пересекались на съемках, то просили выделить им гримерки подальше друг от друга. Похоже, что экс-супруги не собираются сохранять даже дружеские отношения.

Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram, Starface