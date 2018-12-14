«Независимая и гордая красотка»: 65-летняя Елена Степаненко постройнела и похорошела после развода с Евгением Петросяном

Недавно Елена Степаненко, которая пару месяцев назад официально развелась с Евгением Петросяном, приняла участие в съемках новогоднего мюзикла «Золушка». Юмористке досталась роль злой мачехи, а в ее дочерей перевоплотились Анастасия Стоцкая и Анна Семенович. Последняя поделилась фотографией со съемок.
🎄Итак,как и обещали,открываем занавес съёмок и узнаем с кем Елена Григорьевна в дуэте в Новогоднем огоньке🎁🎄...Молодой,талантливый, очаровательный,ну в общем весь набор джентльмена...Нет,если вы думаете про Петросяна, это не он😂 На самом деле это...Андрей Баринов,с которым Елена Григорьевна покажется в Новогоднюю ночь❄🍾 Ждете 31?🍾🎆🎇✨🎉 #еленастепаненко
Многие фолловеры тут же обратили внимание на то, что Степаненко еще сильнее похудела. Новообретенную стройность женщины также выгодно подчеркнуло алое платье с золотыми вставками. Пользователи соцсети признались, что даже не сразу узнали юмористку.
«Степаненко не узнать, красотка прям», «Явно развод идет на пользу», «Степаненко помолодела», «Елену не узнать, очень похудела!» — высказали свое мнение поклонники. Кстати, и Евгения Петросяна зрители увидят 31 декабря. Он снялся в «Голубом огоньке», а компанию ему составила певица и телеведущая Ольга Бузова. При этом, по слухам, если Елена Григорьевна и Евгений Ваганович и пересекались на съемках, то просили выделить им гримерки подальше друг от друга. Похоже, что экс-супруги не собираются сохранять даже дружеские отношения.
Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram, Starface