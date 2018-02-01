«Невыносимо красиво»: фанаты в восторге от фото Ксении Новиковой в бикини
Фото из Instagram Ксении Новиковой
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37-летняя Ксения Новикова и ее супруг Алексей Сорокин сейчас отдыхают в Танзании. Певица регулярно делится с фолловерами яркими снимками в бикини.
Экс-«Блестящая» Ксения Новикова недавно улетела отдыхать в экзотическую Танзанию. Девушка время от времени радует подписчиков фотографиями на пляже и демонстрирует подтянутую фигуру. Фолловеры неизменно осыпают Ксению комплиментами.
Ксения часто дает поклонникам советы, как поддерживать себя в такой же форме: певица старается правильно питаться и не пропускает регулярные тренировки. А вам нравится, как выглядит Ксения Новикова в бикини?