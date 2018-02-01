37-летняя Ксения Новикова и ее супруг Алексей Сорокин сейчас отдыхают в Танзании. Певица регулярно делится с фолловерами яркими снимками в бикини.

Экс-«Блестящая» Ксения Новикова недавно улетела отдыхать в экзотическую Танзанию. Девушка время от времени радует подписчиков фотографиями на пляже и демонстрирует подтянутую фигуру. Фолловеры неизменно осыпают Ксению комплиментами. «Потрясающе выглядишь, Ксюш», «Невыносимо красиво!», «Фигура огонь», «Красотка!» — пишут комментаторы в микроблоге Новиковой.