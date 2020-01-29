Невесту высмеяли за требование к сестре перекрасить рыжие волосы, так как «они слишком яркие для ее свадьбы»

Более того, в сердцах автор поста заявила: «Рыжие волосы моей сестры испортят все свадебные фотографии. И теперь я в растерянности, потому что не могу убрать ее из списка приглашенных, ведь тогда моя мама просто убьет меня». Позже она добавила, что ее кузина все же сама отказалась приходить на свадьбу и добровольно сложила с себя обязанности подружки невесты. Однако вместо сочувствия, на которое она явно рассчитывала, когда писала свой пост, невеста получила шквал критики. Пользователи заявили, что поведение невесты нелепо и эгоистично, а рыжие волосы очень хорошо сочетаются с зеленым и синим цветом. Многие из них высказали мнение, что девушка просто завидует сестре и неуверена в себе, потому считает, что кузина затмит ее в день церемонии.

«Это ее натуральный цвет волос! Если бы у нее уже были окрашены волосы, еще можно было бы просить о таком, а так это просто эгоистично! Да, это ваша свадьба, но всему есть предел, и вы его превысили», «Я думаю, вы даже не понимаете, насколько невозможно то, о чем вы просите. У меня примерно такой же цвет волос, как у вашей сестры, и я никогда не буду его красить, потому что к нему очень трудно потом вернуться», «Рыжие волос очень плохо поддаются окраске и никогда не получается тот оттенок, которого хочется добиться, часто все отливает зеленью», «Как сама рыжая, могу сказать, мы выглядим потрясающе в сине-зеленой гамме. Потому уверена, вы просто завидуете своей кузине и боитесь, что она отвлечет от вас внимание», «Это самая нелепая вещь, которую я когда-либо читал, невеста сошла с ума!» – это лишь немногие из гневных комментариев, адресованных будущей новобрачной.

Фото: vostock-photo

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