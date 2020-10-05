Невесту раскритиковали за выбор полупрозрачного платья, под которое она не надела белье

Так, девушка выбрала для церемонии платье, которое описывалось как «простое, элегантное кружевное, в стиле бохо с цветочным принтом», и имела неосторожность похвастаться своим нарядом в социальных сетях. Она разместила снимок, который на котором позирует в наряде с глубоким декольте, которое украшено цветочной отделкой. Его отличительной особенностью стала ткань – бежевая, полупрозрачная, имитирующая голое тело. Девушка надела его без белья, потому на фотографии была хорошо видна ее грудь. Этот кадр произвел настоящий фурор в Сети и стал причиной непримиримых разногласий между пользователями.

Одни сочли, что наряд просто роскошный, но большинство все же посчитали его излишне откровенным: «Это великолепно, но меня все же волновало бы, что моя семья увидит мои прелести», «Это слишком откровенно», «Я не хочу видеть так много тела невесты», «Я... я вижу соски невесты?», «Хорошо, карманы прозрачные, но и область груди — тоже!», «Это слишком», — высказывались они.

Фото: depositphotos

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