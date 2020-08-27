Невеста случайно обнаружила, что ее обручальное кольцо стоимостью 750 тысяч рублей — подделка

Многие пары тратят на подготовку к свадьбе и, в частности, на обручальные кольца маленькое состояние и потом на протяжении нескольких лет выплачивают займы, взятые на эти цели у банка. И, как передает британский онлайн-портал Mirror, девушка, пожелавшая остаться анонимной, в закрытой группе на Facebook That’s It. I’m Wedding Shaming поделилась печальной историей о том, как обнаружила, что обручальное кольцо ее подруги «из платины, украшенное бриллиантами», за 7,5 тысяч фунтов стерлингов оказалось дешевой бижутерией с фианитом.

Гордая невеста решила похвастаться новым украшением со своей подругой, и та заподозрила, что что-то не так и решила рассмотреть его получше. По ее словам, «для такого дорогого кольца, которое к тому же было новым, платина была слишком изношена и плохо отшлифована: на ней было множество мелких царапин», кроме того, после того как девушки перевернули кольцо, то увидели надписи CZ и 925. Они не могли поверить своим глазам, потому полезли в Интернет и убедились, что эти аббревиатуры означают серебро и цирконий. Тогда правда и вышла наружу. Будущая новобрачная была в шоке и недоумении, так как точно знала, что ее жених ежемесячно в течение 2 лет выплачивал за этот аксессуар ее мечты приличные суммы магазину.