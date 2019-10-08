Невеста сделала свадебный маникюр с прахом отца, чтобы «он смог выполнить обещание отвести ее к алтарю»
26-летняя мать двоих детей, по ее собственному признанию британскому онлайн-порталу The Sun, была опустошена, когда ее любимому отцу диагностировали рак предстательной железы, успевший распространиться в кости и лимфатические узлы. И, несмотря старания врачей, он скончался, не дожив несколько месяцев до свадьбы дочери. Шарлотта была убита горем, ведь она всегда мечтала, как папа поведет ее к алтарю. И тогда ее двоюродная сестра Кристи, занимающаяся дизайном ногтей, предложила девушке неожиданный выход — добавить пепел, оставшийся после кремации родственника, в свадебный маникюр.
Шарлотта подумала и решила, что ее идея «удивительная»: «Кристи — настоящий гуру маникюра, поэтому ее предложение мне показалось милым. Я всегда была папиной дочкой, потому была убита горем, когда он проиграл свою битву с болезнью и не попал на нашу свадьбу, ведь я знала, как сильно он хотел быть там. Потому я решила осуществить его мечту».
Кристи при наращивании ногтей невесте добавила в акриловую пудру пепел покойного, а также «мельчайшие кусочки костей», а затем завершила дизайн декоративными кристаллами. Шарлотта осталась крайне довольна: «Когда я шла к алтарю, благодаря праху отца на моих ногтях чувствовала, будто он держит меня за руку. Я понимала, что это не то же самое, если бы он действительно был там, но все равно он был так близко, как только мог. Это необыкновенное чувство».
Британка признается, что, когда ногти отросли, она аккуратно сняла их и не стала выбрасывать, а развесила по дому: «Мне нравилось, когда он был рядом со мной, и теперь я знаю, что он всегда рядом и будет присматривать за нашей семьей».
Фото: vostock-photo, Instagram
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