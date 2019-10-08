Невеста сделала свадебный маникюр с прахом отца, чтобы «он смог выполнить обещание отвести ее к алтарю»

Шарлотта подумала и решила, что ее идея «удивительная»: «Кристи — настоящий гуру маникюра, поэтому ее предложение мне показалось милым. Я всегда была папиной дочкой, потому была убита горем, когда он проиграл свою битву с болезнью и не попал на нашу свадьбу, ведь я знала, как сильно он хотел быть там. Потому я решила осуществить его мечту».

Кристи при наращивании ногтей невесте добавила в акриловую пудру пепел покойного, а также «мельчайшие кусочки костей», а затем завершила дизайн декоративными кристаллами. Шарлотта осталась крайне довольна: «Когда я шла к алтарю, благодаря праху отца на моих ногтях чувствовала, будто он держит меня за руку. Я понимала, что это не то же самое, если бы он действительно был там, но все равно он был так близко, как только мог. Это необыкновенное чувство».