Невеста попросила сделать легкие локоны и косы на свадьбу, но осталась с испорченными волосами
Когда дело доходит до подбора прически и макияжа на свадьбу, большинство невест имеет четкое представление, что именно они хотят получить, поэтому задача профессионалов бьюти-индустрии – либо осуществить их мечты, либо направить их ожидания в более реалистичное русло, но никак не отметать желания будущих новобрачных перед столь важным для них днем.
К сожалению, так бывает далеко не всегда. Как передает британский онлайн-портал The Sun, одной из невест очень не повезло столкнуться не с тем мастером. Девушка нашла в Интернете вариант прически и окрашивания, который ей хотелось бы увидеть на своей голове в день свадьбы. Ее вдохновила романтичная укладка с косами и легкими волнами в пляжном стиле, дополненные элегантными аксессуарами. Также волосы модели были окрашены в модной технике Air Touch, благодаря которой на них «играли» шикарные естественные блики, что придавало прическе естественности и свежести.
Девушка распечатала фотографию и пришла с ней к парикмахерам, однако мастера не рассчитали свои силы и опыт, из-за чего результат оказался далеким от ожидания невесты. «Они испортили мне волосы, не сделали то окрашивание, которое я хотела, получилось попросту некрасиво. Два парикмахера работали в паре, но даже их совместные усилия не помогли – то, что получилось, даже близко не было похоже на то, что я хотела», – пояснила американка. Невеста признается, что, когда увидела свое отражение в зеркале, попросту расплакалась. Вместо легких бликов ее волосы были окрашены в два цвета – верхние пряди в темный, нижние – в светлый, а небрежные локоны мастера заменили тугими старомодными кудрями. Девушка признается, что даже по прошествии времени не может смотреть без слез на свои свадебные фотографии, утешает ее лишь одно – ее волосы хоть и оказались испорченными, но не настолько, чтобы пришлось носить парик.
Фото: pixabay, кадры из видео TikTok
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