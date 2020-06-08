Невеста попросила сделать легкие локоны и косы на свадьбу, но осталась с испорченными волосами

Девушка распечатала фотографию и пришла с ней к парикмахерам, однако мастера не рассчитали свои силы и опыт, из-за чего результат оказался далеким от ожидания невесты. «Они испортили мне волосы, не сделали то окрашивание, которое я хотела, получилось попросту некрасиво. Два парикмахера работали в паре, но даже их совместные усилия не помогли – то, что получилось, даже близко не было похоже на то, что я хотела», – пояснила американка. Невеста признается, что, когда увидела свое отражение в зеркале, попросту расплакалась. Вместо легких бликов ее волосы были окрашены в два цвета – верхние пряди в темный, нижние – в светлый, а небрежные локоны мастера заменили тугими старомодными кудрями. Девушка признается, что даже по прошествии времени не может смотреть без слез на свои свадебные фотографии, утешает ее лишь одно – ее волосы хоть и оказались испорченными, но не настолько, чтобы пришлось носить парик.

Фото: pixabay, кадры из видео TikTok

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