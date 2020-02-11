Невеста похвасталась кольцом на помолвку – и была раскритикована за грязные ногти и пухлые пальцы
Фотографию без указания автора выложили модераторы в закрытую группу в социальной сети Facebook, которая называется You Said Yes But Your Finger Said No, в которой обычно критикуются, порой весьма жестко, странные украшения на помолвку.
Фото: facebook
На снимке изображена рука женщины с тонким золотым колечком, украшенном бриллиантами, на безымянном пальце. Однако на сей раз подписчики сообщества пристально изучали не украшение, а руку его обладательницы, точнее, неаккуратный маникюр «свежеиспеченной» невесты, о чем они и высказались в комментариях под постом.
«И почему люди не стесняются такого ужасного маникюра?», «Ее ногти вызывают у меня тошноту», «Как можно было так запустить свои руки», «О боже, какие у нее грязные ногти», «Кто-нибудь, почистите ей ногти, если она не может сделать это сама» – это лишь некоторые из стройного хора комментариев пользователей. Также подписчики не обошли стороной и тот факт, что избранник женщины ошибся с размером кольца – оно ей оказалось явно маловато. Комментаторы заявили, что им «жаль ее пальцы», и посоветовали невесте обменять колечко на вариант большего размера, чтобы не нарушалось кровообращение.
Фото: vostock-photo, facebook
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