Невеста похвасталась кольцом на помолвку – и была раскритикована за грязные ногти и пухлые пальцы

«И почему люди не стесняются такого ужасного маникюра?», «Ее ногти вызывают у меня тошноту», «Как можно было так запустить свои руки», «О боже, какие у нее грязные ногти», «Кто-нибудь, почистите ей ногти, если она не может сделать это сама» – это лишь некоторые из стройного хора комментариев пользователей. Также подписчики не обошли стороной и тот факт, что избранник женщины ошибся с размером кольца – оно ей оказалось явно маловато. Комментаторы заявили, что им «жаль ее пальцы», и посоветовали невесте обменять колечко на вариант большего размера, чтобы не нарушалось кровообращение.

Фото: vostock-photo, facebook

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