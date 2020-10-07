Невеста похвасталась «голым» свадебным платьем и была названа «общипанной курицей»
Как передает британский онлайн-портал Daily Star, дискуссия разгорелась в закрытом сообществе в Facebook That's It, I'm Wedding Shaming, где пользователь на условиях анонимности опубликовал фотографии невесты в двух «голых» платьях. Первый наряд из полупрозрачной ткани с глубоким декольте, вырез которого, как и область талии и бедер, были украшены перьями и вышивкой. Второй также не отличался закрытостью и изобиловал просвечивающими вставками, его главным отличием было наличие пышной юбки.
Фото: facebook, группа that's it, I'm wedding shaming
Некоторые пользователи оценили уверенность девушки в себе, но большинство все же возмутилось тем, насколько неуместно выглядели оба платья. «Почему многие невесты хотят выглядеть голыми в день собственной свадьбы? А еще украшенными перьями…» – вот главный лейтмотив всех комментариев, которых набралось несколько тысяч. «Наряд безупречно подчеркивает ее фигуру, но при этом совершенно не красит, что редкость. Я не понимаю, почему кто-то хочет оголяться перед всеми бабушками и дедушками», «Общипанная курица, не иначе», «Главное украшение обоих нарядов – перья, к сожалению, их слишком мало для полноценного свадебного наряда», «Свадьба – не место для того, чтобы оголяться, даже если это ваше собственное торжество», «Крупная птица», – написали пользователи группы.
Правда, некоторые из комментариев были немного позитивнее. Так, одна женщина написала: «Платье ужасное, но если бы у меня было такое тело, я бы все время ходила голой», «Ненавижу перья, но первое платье более нелепое, чем второе», – добавила другая. Третий фолловер отметил: «Будем честны, оба наряда не сногсшибательны, эти отделанные кружевом части платья похожи на вагину и визуально делают грудь обвисшей, что совершенно не так. Попытка создать образ в стиле высокой моды провалилась». Однако некоторые заявили, что женщина имеет право показывать свое тело в такой знаменательный день, если ей этого хочется, просто фасон обоих платьев непривлекателен и не подчеркивает достоинства фигуры, что плохо.
Фото: depositphotos, facebook, группа that's it, I'm wedding shaming
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