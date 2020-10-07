Невеста похвасталась «голым» свадебным платьем и была названа «общипанной курицей»

Правда, некоторые из комментариев были немного позитивнее. Так, одна женщина написала: «Платье ужасное, но если бы у меня было такое тело, я бы все время ходила голой», «Ненавижу перья, но первое платье более нелепое, чем второе», – добавила другая. Третий фолловер отметил: «Будем честны, оба наряда не сногсшибательны, эти отделанные кружевом части платья похожи на вагину и визуально делают грудь обвисшей, что совершенно не так. Попытка создать образ в стиле высокой моды провалилась». Однако некоторые заявили, что женщина имеет право показывать свое тело в такой знаменательный день, если ей этого хочется, просто фасон обоих платьев непривлекателен и не подчеркивает достоинства фигуры, что плохо.

Фото: depositphotos, facebook, группа that's it, I'm wedding shaming

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!