Невеста похудела на 93 килограмма, чтобы влезть в свадебное платье своей мечты
Фото: instagram.com/mrsdarcihanson
33-летняя мать шестерых детей живет в городе Сиэтл, штат Вашингтон. В ноябре 2018 года девушка начала готовиться к свадьбе. Из-за лишнего веса и многочисленных складок она никак не могла найти подвенечное платье. Как признается Дарси, она потолстела из-за своей любви к вредной пище.
Американка могла пить литрами сладкие газированные напитки, часто наслаждаться разнообразными десертами, есть калорийную пасту и мучное. Дневной рацион достигал около восьми тысяч килокалорий. Жизнь девушки изменилась, когда узнала о смерти своего молодого друга. «Я не хотела понапрасну тратить жизнь», - подчеркнула она.
Дарси села на низкоуглеводную кетодиету. Питание с высоким содержанием жиров и умеренным процентом белков, а также тренировки дали результаты - она похудела на 25 килограммов. В апреле 2019 года женщине сделали операцию по уменьшению объема желудка. После этого она сбросила еще 64 килограмма.
Хансон изменилась до неузнаваемости и нашла свадебное платье своей мечты. Церемония бракосочетания состоялась в сентябре 2019 года. Перед мероприятием девушка сбросила еще 4,5 килограмма.
Фото: Instagram/@mrsdarcihanson
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