Невеста похудела на 93 килограмма, чтобы влезть в свадебное платье своей мечты

33-летняя мать шестерых детей живет в городе Сиэтл, штат Вашингтон. В ноябре 2018 года девушка начала готовиться к свадьбе. Из-за лишнего веса и многочисленных складок она никак не могла найти подвенечное платье. Как признается Дарси, она потолстела из-за своей любви к вредной пище.

Американка могла пить литрами сладкие газированные напитки, часто наслаждаться разнообразными десертами, есть калорийную пасту и мучное. Дневной рацион достигал около восьми тысяч килокалорий. Жизнь девушки изменилась, когда узнала о смерти своего молодого друга. «Я не хотела понапрасну тратить жизнь», - подчеркнула она.