Невеста перепутала изнанку свадебного платья с лицевой стороной и стала посмешищем в Сети

Девушка Обри (Aubrey) очень нервничала в процессе подготовки своей свадьбы, ведь несмотря на некоторые обстоятельства, она хотела, чтобы все было идеально и этот день запомнился ей надолго. И если все основные моменты она предусмотрела, то с платьем вышел небольшой конфуз. Своей историей Обри поделилась на страничке в соцсети, чтобы предостеречь остальных дам от подобного провала.

Девушка заказала понравившийся свадебный наряд в онлайн-магазине и предвкушала, как великолепно оно на ней будет смотреться. Однако то, что ей прислали, повергло ее в состояние отчаяния, ведь вместо очаровательного приталенного платья, расшитого стразами, ей прислали бесформенное нечто, абсолютно лишенное каких-либо украшений.