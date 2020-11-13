Невеста перепутала изнанку свадебного платья с лицевой стороной и стала посмешищем в Сети
Свадебный переполох может свести с ума кого угодно, что уж говорить о той, которая должна предусмотреть все мелочи, чтобы в самый важный день блистать возле алтаря. Новоиспеченная невеста Обри думала точно так же, поэтом едва не лишилась чувств, получив не то свадебное платье, которое она заказывала изначально.
Девушка Обри (Aubrey) очень нервничала в процессе подготовки своей свадьбы, ведь несмотря на некоторые обстоятельства, она хотела, чтобы все было идеально и этот день запомнился ей надолго. И если все основные моменты она предусмотрела, то с платьем вышел небольшой конфуз. Своей историей Обри поделилась на страничке в соцсети, чтобы предостеречь остальных дам от подобного провала.
Девушка заказала понравившийся свадебный наряд в онлайн-магазине и предвкушала, как великолепно оно на ней будет смотреться. Однако то, что ей прислали, повергло ее в состояние отчаяния, ведь вместо очаровательного приталенного платья, расшитого стразами, ей прислали бесформенное нечто, абсолютно лишенное каких-либо украшений.
Обри тут же написала гневное письмо в магазин, требуя объяснить, как такое могло произойти, что ее заказ перепутали. Девушка была готова ко всему, кроме того ответа, который получила от представителей онлайн-ритейла. Служащие магазина вежливо посоветовали Обри… вывернуть наряд лицевой стороной и примерить его снова. Девушка осознала свою ошибку и поспешила извиниться, а заодно рассказала свою историю в соцсетях, чтобы остальные молодые дамы не совершали ошибок.
Стоит отметить, что история Обри не осталась незамеченной. Пользователи оставили множество комментариев, высмеяв неумение девушки отличить изнанку от лицевой стороны. Однако нашлись и те, кто поддержал невесту в этой ситуации, ведь подготовка к свадьбе, по их мнению, действительно выматывает.
Фото: Pexels.com, facebook.com/paramedicblaise
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