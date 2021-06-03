Невеста накануне свадьбы потеряла почти все волосы, а врачи не смогли ей помочь

По словам девушки, впервые она столкнулась с проблемой в душе и во время расчесывания, но не придавала этому особого значения до тех пор, пока вся одежда не оказалась в волосах. Случилось это совершенно неожиданно и, когда ситуация продолжала ухудшаться, Софи обратилась за медицинской помощью: «Все врачи, с которыми я разговаривала, спрашивали о возможных травмах или сильном стрессе. Но я ничего серьезного не переживала, то есть не было никаких причин для этой напасти». Со временем ей удалось посетить трихолога, занимающегося диагностикой и лечением болезней, которые затрагивают волосы и волосистую часть головы. Специалист диагностировал алопецию — патологическое выпадение волос, приводящее к их исчезновению в определенных областях головы или туловища. «Первые несколько недель я не знала, что делать: не вылезала из постели и не могла уснуть, потому что боялась проснуться и найти еще волосы на подушке», — сообщает будущая невеста.

От алопеции нет лекарства, но сейчас Софи проходит шестинедельный курс пероральных стероидов, чтобы успокоить иммунную систему и не терять дальше волосы. Также девушка общается в Сети с людьми, у которых подобный диагноз, и они морально поддерживают друг друга. «За последние несколько недель я получила так много прекрасных сообщений от других девочек и их родителей, которые сказали, что моя поддержка сильно помогла им», — поделилась Хитчен.