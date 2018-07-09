Невероятно стройная Жасмин показала осиную талию и длинные ноги в блестящем платье

После рождения третьего ребенка Жасмин довольно долго не могла сбросить лишний вес. Но спустя некоторое время у нее наконец все получилось, и теперь певица с гордостью выкладывает снимки, на которых ее стройная фигура видна во всех ракурсах.

8 июля Жасмин выступила в Муроме на концерте, приуроченном ко Дню семьи, любви и верности. Для этого события звезда выбрала платье, усыпанное серебряными пайетками. Обычно такой наряд «полнит», но не Жасмин — она выглядела в нем потрясающе.