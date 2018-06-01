Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Невероятно стройная и молодая Инна Михайлова привлекла к себе все внимание на детском модном показе

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 9

Инна Михайлова

Arrows-left
Arrows-right
Reload
45-летняя супруга Стаса Михайлова Инна блеснула на светском мероприятии.

Недавно жене певца Стаса Михайлова Инне исполнилось 45 лет, но время будто не властно над красавицей-блондинкой. Многодетная мама доказала это на недавнем детском показе мод «Бал принцесс».

Инна выбрала наряд в стиле casual, однако все равно затмила многих других звездных гостей мероприятия. Она выглядит потрясающе стройной!

Напомним, Инна и Стас Михайловы вместе уже 12 лет, 6 из которых — в браке. Вместе супруги воспитывают шестерых детей: сына и дочь певца от предыдущих отношений, старших сына и дочь Инны, а также общих маленьких дочек Иванну и Марию. Кстати, девочки вышли на подиум во время показа дебютной коллекции своей подружки Саши Ким и выглядели просто очаровательно.

Фото: пресс-служба, Instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Анжелика Варум засветила лишнее в коротких шортиках и раскрыла все секреты идеальной фигуры
Что случилось с лицом Розы Сябитовой: поклонники не узнают телеведущую
Цветы для Меркель: почему джентльменский жест Путина сочли оскорблением
Светлана Бондарчук позирует в «голом» платье и поздравляет бойфренда с днем рождения
Голливудский шик! Алина Кабаева покорила всех на открытии фестиваля художественной гимнастики
87-летний Иван Краско разводится с 27-летней супругой