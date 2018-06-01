Невероятно стройная и молодая Инна Михайлова привлекла к себе все внимание на детском модном показе

Недавно жене певца Стаса Михайлова Инне исполнилось 45 лет, но время будто не властно над красавицей-блондинкой. Многодетная мама доказала это на недавнем детском показе мод «Бал принцесс».

Инна выбрала наряд в стиле casual, однако все равно затмила многих других звездных гостей мероприятия. Она выглядит потрясающе стройной!