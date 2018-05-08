«Невероятная женщина»: Садальский показал фото 71-летней Васильевой в бикини

Татьяна Васильева сейчас гастролирует по США вместе с актером Стасом Садальским. Несмотря на пожилой возраст, Татьяна активно работает и путешествует. Поклонники не перестают восхищаться внешностью артистки, так как Васильева тщательно за ней следит и, по мнению интернет-пользователей, выглядит значительно моложе своих лет.
На днях Садальский выложил в свой микроблог фото Васильевой, которая позирует на пляже и демонстрирует фигуру в откровенном бикини. «В «Джазе только девушки» помните? Татьяна стоит именно на том месте, где происходило действие фильма. А ведь прелестное место», — подписал кадр Стас.
Фолловеры сразу же принялись обсуждать фигуру Васильевой: «Красавица Татьяна в идеальной форме. Именно такой и должна быть женщина в возрасте», «Фото не слишком удачное, но мне кажется, дело в плохом ракурсе. А Васильева — невероятная женщина», «Здорово, что она не стесняется, да и нечего».
Фото: Pravda Komsomolskaya, Anatoly Lomohov, Ekaterina Tsvetkova, Vitaly Fedorov, Aleksandr Sternin / Global Look Press, Instagram