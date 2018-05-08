«Невероятная женщина»: Садальский показал фото 71-летней Васильевой в бикини

Татьяна Васильева сейчас гастролирует по США вместе с актером Стасом Садальским. Несмотря на пожилой возраст, Татьяна активно работает и путешествует. Поклонники не перестают восхищаться внешностью артистки, так как Васильева тщательно за ней следит и, по мнению интернет-пользователей, выглядит значительно моложе своих лет.

На днях Садальский выложил в свой микроблог фото Васильевой, которая позирует на пляже и демонстрирует фигуру в откровенном бикини. «В «Джазе только девушки» помните? Татьяна стоит именно на том месте, где происходило действие фильма. А ведь прелестное место», — подписал кадр Стас.