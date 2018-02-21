Неузнаваемая Ирина Пегова поразила поклонников худобой
Актриса Ирина Пегова обычно ассоциируется у поклонников с приятной полнотой — они не устают делать ей комплименты в Instagram: «Обожаю ваши щечки», «Ира, вы невероятно женственная в таком весе, даже не думайте худеть».
Однако Ирина не вняла советам и решила сбросить лишний вес, сев, по ее словам в одном из недавних интервью, на диету и усилив режим тренировок. Результатом стала новообретенная стройность, из-за которой Пегову даже сложно узнать.
Накануне актриса опубликовала селфи в своем микроблоге и продемонстрировала фигуру. Большинство подписчиков остались в недоумении: «Это правда вы?», «Совсем другая!» Однако, оправившись от изумления, фолловеры принялись хвалить Ирину за достижение и отметили, что она прекрасно выглядит. А как вам новые снимки Ирины Пеговой?
Фото: Instagram