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Неузнаваемая Ирина Пегова поразила поклонников худобой

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Фото из Instagram Ирины Пеговой
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За последние несколько месяцев 39-летняя Ирина Пегова сильно изменилась.

Актриса Ирина Пегова обычно ассоциируется у поклонников с приятной полнотой — они не устают делать ей комплименты в Instagram: «Обожаю ваши щечки», «Ира, вы невероятно женственная в таком весе, даже не думайте худеть».

Однако Ирина не вняла советам и решила сбросить лишний вес, сев, по ее словам в одном из недавних интервью, на диету и усилив режим тренировок. Результатом стала новообретенная стройность, из-за которой Пегову даже сложно узнать.

Накануне актриса опубликовала селфи в своем микроблоге и продемонстрировала фигуру. Большинство подписчиков остались в недоумении: «Это правда вы?», «Совсем другая!» Однако, оправившись от изумления, фолловеры принялись хвалить Ирину за достижение и отметили, что она прекрасно выглядит. А как вам новые снимки Ирины Пеговой?

Фото: Instagram

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