Неузнаваемая Ирина Пегова поразила поклонников худобой

Актриса Ирина Пегова обычно ассоциируется у поклонников с приятной полнотой — они не устают делать ей комплименты в Instagram: «Обожаю ваши щечки», «Ира, вы невероятно женственная в таком весе, даже не думайте худеть».

Однако Ирина не вняла советам и решила сбросить лишний вес, сев, по ее словам в одном из недавних интервью, на диету и усилив режим тренировок. Результатом стала новообретенная стройность, из-за которой Пегову даже сложно узнать.