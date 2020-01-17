Неумелое наращивание ресниц в салоне едва не стоило девушке зрения

По словам Лейни, непосредственно во время процедуры неопытный специалист сначала провела патч-тест на аллергию на клей, и когда тот показал реакцию, пообещала использовать другой, а потом стала сильно давить ей на глаза: «Мне пришлось трижды попросить ее остановиться, потому что мне было очень больно», – призналась англичанка. Ей казалось, что вместо приклеивания ресниц мастер царапает ее иглами.

После завершения процедуры менеджер салона предложила Лейни отклеить ресницы, но той было так плохо, что она отказалась, а когда пришла домой, к своему ужасу поняла, что техник приклеила их к ее слизистой: «Она даже не закончила свою работу, потому что мне было настолько больно, что я не могла ей позволить этого. Это была самая настоящая агония. В тот момент я не хотела, чтобы хоть кто-то прикасался к моим глазам, потому я сказала менеджеру, что вернусь на следующий день, чтобы мне их отклеили. Я надеялась, что мои глаза немного успокоятся к тому моменту, однако со временем стало только хуже. Я знала, что это неправильно, потому надеялась, что в ванной смогу их смыть и тогда обнаружила, что они прилеплены к веку и царапают мои глаза. Я бы никому такого не пожелала. Даже мой парень знал, что так не должно быть, а он мальчик», – добавляет она.