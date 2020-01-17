Неумелое наращивание ресниц в салоне едва не стоило девушке зрения
Как передает британский онлайн-портал The Sun, с которым молодая преподавательница верховой езды поделилась своей историей, некачественная услуга ей была оказана бесплатно. Дело в том, что Лейни увидела на facebook рекламное объявление начинающего мастера по наращиванию ресниц, в котором говорилось, что она ищет моделей.
Фото: facebook
По словам Лейни, непосредственно во время процедуры неопытный специалист сначала провела патч-тест на аллергию на клей, и когда тот показал реакцию, пообещала использовать другой, а потом стала сильно давить ей на глаза: «Мне пришлось трижды попросить ее остановиться, потому что мне было очень больно», – призналась англичанка. Ей казалось, что вместо приклеивания ресниц мастер царапает ее иглами.
После завершения процедуры менеджер салона предложила Лейни отклеить ресницы, но той было так плохо, что она отказалась, а когда пришла домой, к своему ужасу поняла, что техник приклеила их к ее слизистой: «Она даже не закончила свою работу, потому что мне было настолько больно, что я не могла ей позволить этого. Это была самая настоящая агония. В тот момент я не хотела, чтобы хоть кто-то прикасался к моим глазам, потому я сказала менеджеру, что вернусь на следующий день, чтобы мне их отклеили. Я надеялась, что мои глаза немного успокоятся к тому моменту, однако со временем стало только хуже. Я знала, что это неправильно, потому надеялась, что в ванной смогу их смыть и тогда обнаружила, что они прилеплены к веку и царапают мои глаза. Я бы никому такого не пожелала. Даже мой парень знал, что так не должно быть, а он мальчик», – добавляет она.
Тогда Лейни решила обратиться в больницу, врачи были в ужасе от увиденного и сказали, что она могла запросто лишиться зрения и ей повезло, что обошлось только тем, что глазные яблоки просто поцарапаны. Врачи промыли ей глаза, чтобы удалить из них клей для ресниц и отпустили домой. Девушке пришлось взять на работе два выходных, чтобы восстановиться. Сначала Лейни часами делала массаж глаз в надежде, что ресницы отвалятся, а затем в отчаянии просто вырвала их вместе со своими. На следующий день веки чудовищно опухли, но девушка считает, что ей повезло, что ей удалось избавиться от наращивания спустя несколько часов.
«Сейчас самое страшное уже позади, но мои собственные ресницы так и не восстановились и глаза по-прежнему очень чувствительны, если на улице становится холодно или ветрено, они очень болят. Раньше у меня были красивые длинные ресницы, но их больше нет, вместо них выросли редкие и короткие, исправить это уже вряд ли получится», ¬– подытожила Лейни свое предупреждение всем желающим получить услугу бесплатно.
Фото: vostock-photo, Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!