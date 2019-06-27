Неудачная процедура по увеличению губ едва не стоила женщине зрения

38-летняя женщина утверждает, что могла остаться слепой, после того как неумелый косметолог неправильно ввела филлеры в ее губы. По ее словам, которые передает Daily Mail, Линдси решила подарить себе процедуру контурной пластики на день рождения и воспользовалась для этого услугами специалиста, работающего на дому, у которого не было лицензии. Последствия этого решения были неутешительны: уже через несколько дней верхняя губа женщины увеличилась в три раза по сравнению с ее обычным размером и приобрела иссиня-черный оттенок. Позже она наполнилась гноем. Мать четырех детей говорит, что боль была настолько сильной, что она не могла ни есть, ни спать, ни говорить. В конце концов она была вынуждена обратиться в больницу, где ей объяснили, что препарат был введен неправильно и попал в кровеносные сосуды, из-за чего мог заблокировать их и привести к некрозу тканей, в том числе и в глазу.

«Косметолог ввела филлер в артерию, по которой он мог подняться вверх, к глазу, что, в свою очередь, могло привести к слепоте. Когда я услышала это, мое сердце упало, – откровенно призналась Линдси. – У меня четверо прекрасных детей, и я представить себе не могла, что лишусь зрения и не увижу, как они выходят замуж, заканчивают школу. Моя губа распухла так сильно, что казалось, она вот-вот взорвется. Я рожала четыре раза и предпочла бы сделать это снова, чем чувствовать такую мучительную боль».

Женщина взяла больничный на работе и в течение месяца вообще старалась не выходить из дома, у нее началась депрессия из-за ущерба, нанесенного ее внешности. Все это время ей приходилось принимать сильные антибиотики.

Для заживления губ потребовались месяцы, однако у миссис Коллинз до сих пор остались заметные рубцы от ран, чувствительность до конца не вернулась (хотя врачи уверяют, что это пройдет), из-за этого ее самооценка сильно упала.

На вопрос, почему она не пошла в лицензированную клинику, Линдси отвечает, что «сегодня так делают все», потому она считала, что находится в надежных руках – ее коллега трижды посещала косметолога на дому и всегда была довольна результатом.

Сейчас Министерство здравоохранения расследует ее дело, а сама Коллинз собирается подать в суд на косметолога, который изуродовал ее лицо.