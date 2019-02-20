logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Неудачная прическа и мешковатый наряд состарили Юлию Началову

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 9

Юлия Началова

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Накануне 38-летняя певица вышла в свет.

Вечером 19 февраля в театре «Школа современной пьесы» прошла ежегодная церемония вручения ежегодной премии в области красоты Prix d'Excellence de la Beauté 2019. Среди гостей была замечена и певица Юлия Началова, которая удивила многих резко постаревшим видом — возможно, из-за неудачно подобранного наряда и прически.

Юлия надела черный комбинезон, который странно на ней сидел, словно висел на вешалке. А оригинальный высокий пучок лишь подчеркнул несуразность образа.

«Ужас на крыльях ночи, уберите фото, очень неудачное — 60 летняя бабка», «Ну нет! Это по моему мнению не красиво!», «Опять похудели сильно?», «Ушки», — раскритиковали этот look Началовой интернет-пользователи, когда она выложила снимок с мероприятия в свой микроблог (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.). Впрочем, нашлись и те, кто похвалил певицу: «Красивая дама», «Стильно, Юля», «Красатень моя) Образ) Прическа отпад», «Моя прекрасная фея», «Выглядите великолепно! Стильно со вкусом. И что самое главное всегда на позитиве!». А что вы думаете об образе Юлии Началовой в этот вечер?

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Светлана Наконечная / Passion.ru, Instagram

Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Когда я была толстой и всем нравилась»: Юлия Снигирь удивила поклонников старой фотографией
«Это нереальная красота»: Лера Кудрявцева в образе Грейс Келли восхитила поклонников
«Глаза горят у обоих»: Собчак и Богомолов провели вместе уикенд в Париже
Светлана Зейналова повышает голос на особенную дочь: «Никогда не думала, что мне придется на кого-то кричать»
Без макияжа и прически 28-летняя Регина Тодоренко выглядит копией своей прабабушки
«Ребенка забирал, когда вздумается»: бывшая жена молодого супруга Людмилы Путиной требует алименты и решения вопроса об опеке