Неудачная прическа и мешковатый наряд состарили Юлию Началову

Вечером 19 февраля в театре «Школа современной пьесы» прошла ежегодная церемония вручения ежегодной премии в области красоты Prix d'Excellence de la Beauté 2019. Среди гостей была замечена и певица Юлия Началова, которая удивила многих резко постаревшим видом — возможно, из-за неудачно подобранного наряда и прически.
Юлия надела черный комбинезон, который странно на ней сидел, словно висел на вешалке. А оригинальный высокий пучок лишь подчеркнул несуразность образа.
«Ужас на крыльях ночи, уберите фото, очень неудачное — 60 летняя бабка», «Ну нет! Это по моему мнению не красиво!», «Опять похудели сильно?», «Ушки», — раскритиковали этот look Началовой интернет-пользователи, когда она выложила снимок с мероприятия в свой микроблог (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.). Впрочем, нашлись и те, кто похвалил певицу: «Красивая дама», «Стильно, Юля», «Красатень моя) Образ) Прическа отпад», «Моя прекрасная фея», «Выглядите великолепно! Стильно со вкусом. И что самое главное всегда на позитиве!». А что вы думаете об образе Юлии Началовой в этот вечер?
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Светлана Наконечная / Passion.ru, Instagram