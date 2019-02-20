Неудачная прическа и мешковатый наряд состарили Юлию Началову

Вечером 19 февраля в театре «Школа современной пьесы» прошла ежегодная церемония вручения ежегодной премии в области красоты Prix d'Excellence de la Beauté 2019. Среди гостей была замечена и певица Юлия Началова, которая удивила многих резко постаревшим видом — возможно, из-за неудачно подобранного наряда и прически.

Юлия надела черный комбинезон, который странно на ней сидел, словно висел на вешалке. А оригинальный высокий пучок лишь подчеркнул несуразность образа.