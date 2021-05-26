Нестареющий Фродо и седой Арагорн: как изменились актеры трилогии «Властелин колец»
Элайджа Вуд снимался в известных фильмах до того, как в 20 лет сыграл главного персонажа трилогии. Но роль Фродо стала для актера особенно значимой, именно благодаря ей он стал популярным и начал получать множество рабочих предложений. Он до сих пор снимается в кино, связи с этим у него обширная фильмография. Помимо этого, он озвучивает мультфильмы, основал звукозаписывающую компанию Simian Records и занимается продюсированием.
Фото: Globallook
Вигго Мортенсен сегодня 62 года, стоит сказать, что он хорошо выглядит. Актер снимется по сей день и трижды номинирован на премию "Оскар" за лучшую мужскую роль. Свою карьеру Вигго начал в 26 лет и стал известным еще до съемок в "Властелине колец", однако роль Арагорна все же принесла ему плюсы: он обрел множество поклонниц.
Фото: Globallook
Друг Фродо, хоббит Мерри, который вошел в Братство Кольца - одна из первых ролей Доминика Монагана. Актер подавал большие надежды и его могла ожидать блестящая карьера, но, видимо, Доминика не особо привлекала данная перспектива. Он несколько раз появился на экранах и снялся в короткометражном клипе Эминема и Рианны.
Фото: Globallook
Орландо Блум играл мастера-лучника и лесного эльфа Леголаса. После этой роли актер стал всемирно известен, а второй его значимой ролью стал Уилл Тернер из "Пиратов Карибского моря". А в 2014 году Блум был удостоен своей собственной звезды на голливудской "Аллее славы".
Фото: Globallook
Изображение Голлума было впечатляющим достижением технологии захвата движения, а Энди Серкис поразил своим исполнением непростой роли. Кажется, у него есть талант к работе в обтягивающем костюме, об этом свидетельствуют следующие фильмы: "Восстание планеты обезьян", "Кинг Конг" и "Звездные войны".
Фото: Globallook
Фото: Globallook
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