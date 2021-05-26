Нестареющий Фродо и седой Арагорн: как изменились актеры трилогии «Властелин колец»

Элайджа Вуд снимался в известных фильмах до того, как в 20 лет сыграл главного персонажа трилогии. Но роль Фродо стала для актера особенно значимой, именно благодаря ей он стал популярным и начал получать множество рабочих предложений. Он до сих пор снимается в кино, связи с этим у него обширная фильмография. Помимо этого, он озвучивает мультфильмы, основал звукозаписывающую компанию Simian Records и занимается продюсированием.