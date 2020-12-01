Неприятный запах изо рта и еще 4 вещи, которые могут превратить вас в изгоя общества
Как сообщает британский онлайн-портал Daily Mail, эксперт в своем последнем видеоролике на YouTube объяснила, что существует 5 вредных привычек, которые могут привести к тому, что вас будут недолюбливать. Первая из них – неприятный запах изо рта. «Я знаю, это может вас шокировать, – заявила Бей, – но на само деле это дружеское напоминание всем дамам о том, как важно соблюдать гигиену рта у дантиста и дома. Посещать стоматолога необходимо раз в 3-6 месяцев. Не обманывайтесь, что у вас и без этого все отлично. И не забывайте регулярно чистить зубы, держите под рукой мятные леденцы и поинтересуйтесь у близкого человека, нет ли у вас зловонного дыхания. Серьезно! Никогда не угадаешь, так как это одна из тех вещей, на которые мы обычно не обращаем внимания».
Вторая вредная привычка – слишком много болтать. Это просто утомляет других людей. Вы пытаетесь произвести впечатление, хвастаетесь своими достижениями и тем самым отталкиваете новых знакомых. Кроме того, это свидетельствует о вашей внутренней неуверенности в себе. Не надо прилагать слишком много усилий, чтобы понравиться. Также людям, как правило, не нравится, когда игра идет в одни ворота, потому нельзя только пользоваться услугами, знаниями и связями других и не давать ничего взамен. Отношения строятся на взаимных уступках и заботе, потому будьте благодарны, если вам помогают.
Четвертый недостаток, который отталкивает людей, – быть снобом. «Когда вы ведете себя подчеркнуто холодно и проявляете снобизм, смотрите на других свысока, будьте готовы к тому, что вам ответят тем же. Многие люди не уверены в себе и боятся быть отвергнутыми, но из-за этого страха не надо вести себя так глупо. Людям нужно тепло и дружелюбие, им хочется время от времени видеть улыбку. Потому будьте проще, будьте мягче и тогда к вам потянутся», – пояснила Анна. И последнее опасное качество – строить из себя всезнайку. Их всегда избегают, потому что втайне ненавидят. Не пытайтесь всегда оставить последнее слово за собой – вы не истина в последней инстанции и не всегда знаете, как будет правильно, в то время как другие ошибаются. Прислушивайтесь к мнению людей, чтобы объективно смотреть на вещи, как минимум это поможет вам в плане личностного роста.
Фото: depositphotos
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