«Неожиданно?»: Жасмин удивила новым имиджем

Но нашлись и те, кто предположил, что челка не идет Жасмин: «Жасмин, тебе без челки намного лучше, особенно такой красавице, как ты!!!», «Старит», «Без челки!», «Не делайте челку!».

А вам нравится такая прическа Жасмин?