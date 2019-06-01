«Неожиданно?»: Жасмин удивила новым имиджем

41-летняя певица Жасмин уже долгие годы верна своему образу, однако артистка решила сменить имидж и обрезала челку. Фото с новой прической появилось в Instagram Жасмин несколько часов назад. «Неожиданно?» — интересуется певица у фолловеров.
«Красоточка», «Девочка», «Ой! Я даже не узнала сразу!🙈 Но клево-то как!», «Вы стали похожи на Пенелопу Круз», «Жасмин, Вам очень идёт!», «Очень! Супер! Я так давно ждала», «Очень-очень молодо выглядит Жасмин в таком образе», «Вам все к лицу», «Да, но красивая неожиданность», «Вы тут как девулька», «С челкой намного лучше !!!!!)))) делайте челку, вам очень идёт!!!))))», «Как 20-летняя девочка , мне очень нравится - классно!!!», «Прелестно. Такая свежесть в макияже... очень красиво», «Очень👏 нежно, красиво, женственно, модно и молодо!» — восхитились подписчики. Некоторые вспомнили, что похожую прическу певица носила в 2003 году, когда вышел клип на песню «Дольче вита».
Но нашлись и те, кто предположил, что челка не идет Жасмин: «Жасмин, тебе без челки намного лучше, особенно такой красавице, как ты!!!», «Старит», «Без челки!», «Не делайте челку!».
А вам нравится такая прическа Жасмин?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram, Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Видео: YouTube/jasminbeauty
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!