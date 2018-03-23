Неожиданно! «Холостяк» Егор Крид кардинально сменил имидж

Неизвестно, по какой причине Крид решился на этот шаг, но надо признать, что он стал выглядеть старше и брутальнее. Поклонники певца разделились на два лагеря — одним очень понравился новый образ их любимца, а другие раскритиковали его. А как вам бритый Егор Крид?

Фото: Instagram