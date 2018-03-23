Неожиданно! «Холостяк» Егор Крид кардинально сменил имидж
23-летний певец и главный герой нового сезона проекта «Холостяк» Егор Крид решил полностью измениться внешне.
Для этого парень... побрился наголо. Соответствующее видео Егор опубликовал в своем Instagram, а затем показал результат преображения.
«Я любил вас, я ухаживал за вами, но вы меня бросили. Жизнь несправедлива», — шутя заметил Егор о своих волосах.
Неизвестно, по какой причине Крид решился на этот шаг, но надо признать, что он стал выглядеть старше и брутальнее. Поклонники певца разделились на два лагеря — одним очень понравился новый образ их любимца, а другие раскритиковали его. А как вам бритый Егор Крид?
Фото: Instagram
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