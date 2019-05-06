«Неотразима»: Ольга Куриленко порадовала поклонников фотографией без макияжа

Напомним, мировую известность Ольге принесла роль девушки Джеймса Бонда в фильме «Квант милосердия», в котором она снялась с Дениэлом Крейгом. Но впервые о ней заговорили после участия в малобюджетном фильме «Перст любви» 2005 года и работе с Элайдем Вудом в фильме 2006 года «Париж, я люблю тебя». Актриса также снималась с Томом Крузом, Бенисио Дель Торо, Пирсом Броснаном и другими голливудскими актерами.