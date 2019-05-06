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«Неотразима»: Ольга Куриленко порадовала поклонников фотографией без макияжа

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: MichaelTimm/face to face/ Global Look press
Актриса сфотографировалась на фоне восходящего солнца.

39-летняя Ольга Куриленко показала в Instagram фото, на котором она предстала в своей природной красоте без косметики. Снимок актриса подписала так: «Доброе утро! Привет! Кто рано встает…». На фото Ольга запечатлена на берегу моря, без макияжа и с растрепанными ветерком волосами. На губах актрисы играет улыбка.

Поклонники сразу же засыпали актрису комплиментами сразу на нескольких языках. «Какая красивая фотография», «Невероятная», «Вы такая красивая», «Натуральная красота», «Как всегда неотразима», - написали поклонники Ольги Куриленко.

Напомним, мировую известность Ольге принесла роль девушки Джеймса Бонда в фильме «Квант милосердия», в котором она снялась с Дениэлом Крейгом. Но впервые о ней заговорили после участия в малобюджетном фильме «Перст любви» 2005 года и работе с Элайдем Вудом в фильме 2006 года «Париж, я люблю тебя». Актриса также снималась с Томом Крузом, Бенисио Дель Торо, Пирсом Броснаном и другими голливудскими актерами.

Какая роль Ольги Куриленко вам нравится больше всего?

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, Nadezhda Markalova, MichaelTimm/face to face, Pravda Komsomolskaya/ Global look press

Видео: youtube.com/ Complex

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