«Неотразима»: Ольга Куриленко порадовала поклонников фотографией без макияжа

39-летняя Ольга Куриленко показала в Instagram фото, на котором она предстала в своей природной красоте без косметики. Снимок актриса подписала так: «Доброе утро! Привет! Кто рано встает…». На фото Ольга запечатлена на берегу моря, без макияжа и с растрепанными ветерком волосами. На губах актрисы играет улыбка.
Поклонники сразу же засыпали актрису комплиментами сразу на нескольких языках. «Какая красивая фотография», «Невероятная», «Вы такая красивая», «Натуральная красота», «Как всегда неотразима», - написали поклонники Ольги Куриленко.
Напомним, мировую известность Ольге принесла роль девушки Джеймса Бонда в фильме «Квант милосердия», в котором она снялась с Дениэлом Крейгом. Но впервые о ней заговорили после участия в малобюджетном фильме «Перст любви» 2005 года и работе с Элайдем Вудом в фильме 2006 года «Париж, я люблю тебя». Актриса также снималась с Томом Крузом, Бенисио Дель Торо, Пирсом Броснаном и другими голливудскими актерами.
Какая роль Ольги Куриленко вам нравится больше всего?
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, Nadezhda Markalova, MichaelTimm/face to face, Pravda Komsomolskaya/ Global look press
Видео: youtube.com/ Complex
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