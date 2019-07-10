Неоновые когти и витой акрил: пользователи Сети активно делятся снимками худшего маникюра сезона

Более того, безудержная фантазия мастера в сочетании с плохим вкусом клиента (или наоборот), приводят к тому, что люди больше не в силах молчать, наблюдая плоды их совместного безудержного творчества.

В итоге, как сообщает британское онлайн-издание Daily Mail, пользователи со всего мира, как стали объединяться в группу в социальной сети facebook под названием That's it, I'm Nail Shaming, где делятся друг с другом самыми ужасными шедеврами маникюра, которые они встречали в этом сезоне.