Неоновые когти и витой акрил: пользователи Сети активно делятся снимками худшего маникюра сезона

Редакция Passion.ru уже писала об идеях ногтевого дизайна, о которых лучше забыть навсегда, но разнообразие трендов в этой сфере столь велико, что на предложение, даже самое странное, всегда найдется спрос.
Более того, безудержная фантазия мастера в сочетании с плохим вкусом клиента (или наоборот), приводят к тому, что люди больше не в силах молчать, наблюдая плоды их совместного безудержного творчества.
В итоге, как сообщает британское онлайн-издание Daily Mail, пользователи со всего мира, как стали объединяться в группу в социальной сети facebook под названием That's it, I'm Nail Shaming, где делятся друг с другом самыми ужасными шедеврами маникюра, которые они встречали в этом сезоне.
Среди «шедевров» – фотографии ногтей-когтей, необычных спиралей, сооруженных из акрила, объемные подтеки красок на ногтях, супердлинные ногти-стилеты, украшенные россыпью стразов. Для каждого из подобных дизайнов у пользователей находятся яркие эпитеты: бесконечно длинные зеленые ногти, украшенные трехмерными серебристыми цепями они сравнили с ногтями ведьмы, которые она окунула в зелье, а маникюр, вдохновением для которого стало печенье Oreo,назвали неаппетитным и напоминающим плесень в душе.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: vostock-photo, facebook
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