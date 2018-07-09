Неидеальная русалка: Анфиса Чехова продемонстрировала валики на животе и целлюлит на бедрах

Телеведущая Анфиса Чехова сейчас отдыхает в Греции и чуть ли не ежечасно публикует в своем Instagram фото у бассейна и на пляже. На днях звезда призвала поклонников отбросить все комплексы и сама подала пример, показав пикантные снимки топлес.
А на свежих фото Анфиса позирует в купальнике, но при этом совершенно не стесняется демонстрировать складки на животе и целлюлит на бедрах. «Чувствую себя Русалкой», — заявила она.
Впрочем, многие фолловеры и не заметили несовершенств пышной фигуры Чеховой и принялись осыпать ее комплиментами: «Фигура отпадная, я б не сказал что вам 40 лет) а дал бы возраст лет так 27-30 лет!)», «Русалка и есть! и волосы, и грация!», «Шикарная вы однако дама», «Анфиса, Вы очень женственная и красивая», «Звезда, опьяняющая своей красотой!» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).
Фото: Instagram