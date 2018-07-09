Неидеальная русалка: Анфиса Чехова продемонстрировала валики на животе и целлюлит на бедрах

Телеведущая Анфиса Чехова сейчас отдыхает в Греции и чуть ли не ежечасно публикует в своем Instagram фото у бассейна и на пляже. На днях звезда призвала поклонников отбросить все комплексы и сама подала пример, показав пикантные снимки топлес.

А на свежих фото Анфиса позирует в купальнике, но при этом совершенно не стесняется демонстрировать складки на животе и целлюлит на бедрах. «Чувствую себя Русалкой», — заявила она.