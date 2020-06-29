Не знавшие ножниц девушки-«Рапунцель» объяснили свою популярность у мужчин

Есть своя Рапунцель и в Америке. Кори Дин Коули отращивает волосы уже 23 года. Длина ее волос – почти 120 сантиметров. В одном из интервью она заявила, что в социальных сетях у нее нет покоя от поклонников, правда среди них много странных личностей, для которых волосы – предмет сексуального фетиша: «Многие мужчины спрашивают меня, могу ли я обвить волосами все их тело, или просят прислать видео, в которых я облизываю свои волосы. Это отвратительно. Потому порой мне трудно публиковать фотографии или рассказывать свои истории без того, чтобы получить какой-нибудь комментарий от извращенца». Еще одна русская Рапунцель – Даша Губанова, которая начала отращивать волосы, когда ей было всего 14 лет. Сейчас ей за 20, и у нее почти 200 тысяч подписчиков в соцсети Instagram. В личных сообщениях у нее всегда полно комментариев из серии «прекрасные волосы». Она тоже признается, что у нее очень много поклонников и в Интернете, и в реальной жизни, многие мужчины только благодаря ее волосам и подошли познакомиться.

В Лондоне тоже не обошлось без Рапунцель, на сей раз не блондинка, а шатенка Жасмин Ларсон не устает хвастаться своими роскошными кудрями. К ней тоже часто подходят на улице и в поразительных количествах присылают непристойные сообщения. Некоторые из них стали просто одержимы ее волосами и просят описать, как они пахнут и можно ли купить их.

Фото: Instagram

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