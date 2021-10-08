Не злоупотреблять тональным и другие мейкап-трюки для тех, кто носит очки

В первую очередь на лицо не стоит наносить много тонального крема, иначе можно оставить на коже заметные следы от очков, при чем средство должно быть легкой текстуры.

Не забывайте выделять глаза. В этом деле отлично помогают тушь и подводка. Что касается ресниц, необходимо подкручивать их, таким образом, они не будут мешать и визуально сделают глаза больше. Также идеальным вариантом считаются стрелки, однако их толщина зависит от оправы очков. Например, для тонкой оправы лучше тонко подводить глаза, а для пластиковой надо добавить толщины.

Следует уделять внимание и бровям: лишние волоски через линзы очков становятся заметнее, потому необходимо делать коррекцию, а затем с помощью косметики подчеркнуть их и сделать ярче.

При нейтральном макияже глаз можно сделать акцент на губы помадой. Между тем, если у девушки неподходящее настроение, яркие оттенки совсем не обязательны — будет уместен даже прозрачный блеск.