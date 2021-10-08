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Не злоупотреблять тональным и другие мейкап-трюки для тех, кто носит очки

Многие женщины во время ношения очков предпочитают отказываться от макияжа, поскольку результат не всегда оправдывает ожидания. Однако существует несколько секретов, чтобы не испортить свой образ. Об этом сообщает «Медик Форум».
Не злоупотреблять тональным и другие мейкап-трюки для тех, кто носит очки

В первую очередь на лицо не стоит наносить много тонального крема, иначе можно оставить на коже заметные следы от очков, при чем средство должно быть легкой текстуры.

Не забывайте выделять глаза. В этом деле отлично помогают тушь и подводка. Что касается ресниц, необходимо подкручивать их, таким образом, они не будут мешать и визуально сделают глаза больше. Также идеальным вариантом считаются стрелки, однако их толщина зависит от оправы очков. Например, для тонкой оправы лучше тонко подводить глаза, а для пластиковой надо добавить толщины.

Следует уделять внимание и бровям: лишние волоски через линзы очков становятся заметнее, потому необходимо делать коррекцию, а затем с помощью косметики подчеркнуть их и сделать ярче.

При нейтральном макияже глаз можно сделать акцент на губы помадой. Между тем, если у девушки неподходящее настроение, яркие оттенки совсем не обязательны — будет уместен даже прозрачный блеск.

Фото: freepik.com