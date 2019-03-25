«Не в этом счастье»: Ольга Бузова высказалась насчет своих скромных форм

«Правильно, так и есть», «Нет груди нет проблем!!!», «Согласна) тем более, если кого то совсем одолевают комплексы всегда можно вставить все что угодно и куда угодно) Время нынче такое)», «Размер не важен, главное, чтобы девушке было комфортно с ней, здесь можно спорить бесконечно. Но самое главное, чтобы девушка нравилась себе такой, тогда и будет она гармонично выглядеть и обязательно своей гармонией привлечет мужчину своей жизни», «Молодец Оля, отрезала так отрезала!», «Любая грудь будет прекрасна, если стараться поддерживать ее форму. Не в ней счастье, это факт. А если только в ней, то это уже глупость или помешательство Это лишь часть тела, ну ей богу. Главное чтобы она себе нравилась», — поддержали Бузову подписчики. А вам нравится фигура Ольги?

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram