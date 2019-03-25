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«Не в этом счастье»: Ольга Бузова высказалась насчет своих скромных форм

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ольга Бузова

Фото: Instagram
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33-летняя певица и телеведущая вновь прокомментировала свое нежелание увеличивать грудь.

Ольга Бузова никогда не комплексовала по поводу своего маленького размера груди и не хотела ее увеличить. Но поклонники постоянно советуют своей любимице сделать это, и недавно Ольга не выдержала и в очередной раз напомнила фолловерам, почему не собирается ложиться под нож пластического хирурга.

«Года идут, а тема моей груди, или ее отсутствия, как всегда актуальна) Во-первых, мои хорошие, поверьте, не в этом счастье) Во-вторых, «ничто так не старит женщину, как большая грудь. А женщина с маленькой грудью смотрится изящно до старости.» Коко Шанель», — так подписала Ольга собственное селфи в наряде, которое только подчеркнул ее скромные формы (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

«Правильно, так и есть», «Нет груди нет проблем!!!», «Согласна) тем более, если кого то совсем одолевают комплексы всегда можно вставить все что угодно и куда угодно) Время нынче такое)», «Размер не важен, главное, чтобы девушке было комфортно с ней, здесь можно спорить бесконечно. Но самое главное, чтобы девушка нравилась себе такой, тогда и будет она гармонично выглядеть и обязательно своей гармонией привлечет мужчину своей жизни», «Молодец Оля, отрезала так отрезала!», «Любая грудь будет прекрасна, если стараться поддерживать ее форму. Не в ней счастье, это факт. А если только в ней, то это уже глупость или помешательство Это лишь часть тела, ну ей богу. Главное чтобы она себе нравилась», — поддержали Бузову подписчики. А вам нравится фигура Ольги?

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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