«Не в этом счастье»: Ольга Бузова высказалась насчет своих скромных форм

Ольга Бузова никогда не комплексовала по поводу своего маленького размера груди и не хотела ее увеличить. Но поклонники постоянно советуют своей любимице сделать это, и недавно Ольга не выдержала и в очередной раз напомнила фолловерам, почему не собирается ложиться под нож пластического хирурга.
«Года идут, а тема моей груди, или ее отсутствия, как всегда актуальна) Во-первых, мои хорошие, поверьте, не в этом счастье) Во-вторых, «ничто так не старит женщину, как большая грудь. А женщина с маленькой грудью смотрится изящно до старости.» Коко Шанель», — так подписала Ольга собственное селфи в наряде, которое только подчеркнул ее скромные формы (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).
«Правильно, так и есть», «Нет груди нет проблем!!!», «Согласна) тем более, если кого то совсем одолевают комплексы всегда можно вставить все что угодно и куда угодно) Время нынче такое)», «Размер не важен, главное, чтобы девушке было комфортно с ней, здесь можно спорить бесконечно. Но самое главное, чтобы девушка нравилась себе такой, тогда и будет она гармонично выглядеть и обязательно своей гармонией привлечет мужчину своей жизни», «Молодец Оля, отрезала так отрезала!», «Любая грудь будет прекрасна, если стараться поддерживать ее форму. Не в ней счастье, это факт. А если только в ней, то это уже глупость или помешательство Это лишь часть тела, ну ей богу. Главное чтобы она себе нравилась», — поддержали Бузову подписчики. А вам нравится фигура Ольги?
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram