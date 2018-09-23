«Не узнать в гриме»: Лера Кудрявцева удивила постаревшим лицом

Кстати, Лера Кудрявцева действительно в этом году стала не только мамой, но и бабушкой — у ее сына Жана родился мальчик. Но звезда предпочитает не комментировать свою личную жизнь, хотя иногда радует интернет-пользователей снимками себя и мужа Игоря Макарова с дочкой Машей.

Фото и видео: Instagram