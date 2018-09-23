«Не узнать в гриме»: Лера Кудрявцева удивила постаревшим лицом

Лера Кудрявцева решила разыграть поклонников, которые часто просят ее опубликовать снимки без макияжа. Она показала фото и видео, сделанные на съемках нового проекта. «Ребят, вы просили, чтобы я как-то показала вам себя без грима. Вот сейчас я без грима. Вопросы?», — без тени улыбки сообщила Лера.
На этих кадрах телеведущая демонстрирует «поплывший» овал лица, отеки и синяки под глазами. Некоторые фолловеры не сразу поняли, что Кудрявцева находится «в образе», и даже всерьез испугались. «Растеряла всю красоту после родов, стала бабкой!» — написали они.
Кстати, Лера Кудрявцева действительно в этом году стала не только мамой, но и бабушкой — у ее сына Жана родился мальчик. Но звезда предпочитает не комментировать свою личную жизнь, хотя иногда радует интернет-пользователей снимками себя и мужа Игоря Макарова с дочкой Машей.
Фото и видео: Instagram