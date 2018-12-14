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Не узнать: Ани Лорак показала, как выглядит Татьяна Навка без макияжа

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Татьяны Навки

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Певица занята в новом проекте знаменитой спортсменки.

Ани Лорак и Татьяна Навка вместе работают над новым ледовым шоу в постановке фигуристки «Аленький цветочек». Роль Настеньки на льду воплотит олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а вокальную партию героини исполнит наставница седьмого сезона шоу «Голос». Несколько часов назад Ани опубликовала необычное фото с именитой спортсменкой: «Совсем скоро дети и их родители смогут окунуться в красивую сказку под названием #АленькийЦветочек. Это одна из моих любимых сказок. Спасибо за интересную работу всей команде: продюсеру и идейному вдохновителю @tatiana_navka, режиссеру @sechenov.com, музыкальному продюсеру @edgarskrip и композитору Сергею Ковальскому!».

Подписчики обратили внимание на то, что без макияжа Татьяну очень сложно узнать: «А Навку и не узнать без грима», «А девушку блондинку зовут, как я понимаю, Татьяна!Очень талантливая девушка!Вот только «умытую» её не узнают!», «Татьяна Навка так сдала…», «Какая Татьяна некрасивая вышла», «Я не узнала Навку», «Какая Навка на фото...наверно без мейка», «Это Навка, ее тут действительно трудно узнать».

Стоит отметить, что недавние фотографии в блоге Татьяны Навки также вызвали бурное обсуждение у поклонников фигуристки. Многие предположили, что спортсменка сделала пластическую операцию, однако она откровенно ответила, что снимок обработан в фотошопе.

(Орфография и стиль авторов сохранены. – прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото: instagram

Видео: YouTube/Navka Show, instagram

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