Не узнать: Ани Лорак показала, как выглядит Татьяна Навка без макияжа

Подписчики обратили внимание на то, что без макияжа Татьяну очень сложно узнать: «А Навку и не узнать без грима», «А девушку блондинку зовут, как я понимаю, Татьяна!Очень талантливая девушка!Вот только «умытую» её не узнают!», «Татьяна Навка так сдала…», «Какая Татьяна некрасивая вышла», «Я не узнала Навку», «Какая Навка на фото...наверно без мейка», «Это Навка, ее тут действительно трудно узнать».

Стоит отметить, что недавние фотографии в блоге Татьяны Навки также вызвали бурное обсуждение у поклонников фигуристки. Многие предположили, что спортсменка сделала пластическую операцию, однако она откровенно ответила, что снимок обработан в фотошопе.